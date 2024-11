Presentata la terza edizione del Komics Reggio Calabria

di Antonello Diano – Ieri mattina presso la Sala Lampadari del Palazzo San Giorgio è stato presentato il KOMICS REGGIO CALABRIA giunto alla 3ªedizione, che si svolgerà dal 9 al 12 luglio presso la “Villa Comunale Umberto I”. Il Komics di Reggio Calabria patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, è ormai una realtà ed un appuntamento annuale a cui non mancare: non solo Fumetti, ma anche Animazione, Giochi, Videogiochi, e gli immancabili Cosplay.

Questa manifestazione, voluta fortemente da Antonella Castagnella dell’Associazione 89ZERO18, sta diventando ogni anno più bella e più grande. L’anno scorso si è svolta presso i locali dell’Oasi Pentimele e ha visto un’ottima partecipazione di appassionati di ogni età: dai più piccoli ai più anzianotti.

“Lo scopo principale del Komics Reggio Calabria” – dice Antonella Castagnella – “non è solo divertirsi ma re-indirizzare i giovani e la loro fantasia generazionale verso la lettura, visto che le attualmente sono troppo attratti dalla tecnologia”.

E quale migliore evento se non quello di una manifestazione dedicata a Fumetti e Disegnatori, per coniare arte e cultura assieme? Da sottolineare la mostra “SULLA STESSA BARCA” che sarà esposta durante il Komics: un’iniziativa benefica con 53 opere di disegnatori di fumetti professionisti e della Scuola di Fumetto di Palermo, voluta dopo il tragico evento del 3 ottobre 2013 nel quale oltre 360 naufraghi persero la vita al largo delle coste di Lampedusa, e avente come tema “la migrazione ed i popoli in fuga”. La mostra sosterrà un progetto umanitario a favore dei minori senza genitori sbarcati a Lampedusa. Ritornando sull’evento principale, saranno tanti gli ospiti nazionali e locali: – Gli immancabili e simpaticissimi GHOSTBUSTERS SICILIA, riconosciuti ufficialmente Dan Aykroyd e Robin Shelby; – la Casa Editrice Shockdom con gli autori, Fraffrog, Rincione (Pee Show), Chiappara (Prenzy) Iemmola, Seforart, Polizzo; – Sergio Gerasi (Casa Editrice Sergio Bonelli & Casa Editrice BAO) che ha relizzato per il KOMICS REGGIO CALABRIA un DISEGNO INEDITO di DYLAN DOG; – incontro con alcuni autori calabresi e non: Pasquale Qualano (Zenescope Entertainment), Luca Maresca (Casa Editrice Sergio Bonelli), Andy Ventura, Mirco Pierfederici (Marvel, Scuola internazionale di comics) Umberto Giampà ed Emilio Amaddeo (autori della locandina della III edizione del Komics Reggio Calabria), Vincenzo Raimondi, Danilo Sirianni DAS, Dick e Cok, Antonio Federico, Antica (Agostino Massimo Mano & Antonio Cittadino), Giovanni Pirrotta, Anna Leotta, Lit&Pony (Fabiana Suraci e Debora Guzzo), Feaji. A fare parte della kermesse di artisti: Leonardo Graziano (doppiatore); gli youtubers Marco Merrino, NerdKitchen e Fraffrog; Tornei Games, Contest Cosplay e un concorso per giovani talenti. Immancabile come sempre la partecipazione di “GIORGIO VANNI” il più famoso dei cantanti di sigle dei cartoni animati. Ad esibirsi musicalmente vi saranno inoltre: -Le Stelle di Hokuto con musiche di cartoni animati e serie tv anni live; – i GOPS: Game Over Press Start (musiche di cartoni animati, colonne sonore e videogames) – i Parimpampum; – Teresa Mascianà e i Donatori di Organo; – Alessandra Raven; – le Drunklit. Come sempre a fare da cornice vi saranno stand di Fumetti, Giochi, Action Figures, Fimo e gadget. Inoltre, parteciperanno le associazioni della Croce Rossa Italiana e l’ADSPEM Reggio Calabria. Un appuntamento colmo di divertimento, cultura e arte.

NON MANCATE!

www.komicsrc.com