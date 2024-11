Presentate le squadre maschili e femminili del Ct Polimeni

La sala “Fed Cup” del Circolo Tennis Rocco Polimeni ha ospitato la conferenza stampa di presentazione delle squadre maschili e femminili che prenderanno parte rispettivamente alla serie B e C del campionato affiliati Fit. Presenti i massimi esponenti del Circolo: il presidente, Igino Postorino, il vice presidente, Ninni Romeo, il direttore sportivo, Emilio Cozzupoli, il tesoriere, Demetrio Lavino e i membri del Consiglio direttivo. Presenti, inoltre, il rappresentante di palazzo San Giorgio, il consigliere comunale Valerio Misefari, il membro della Fit Calabria, Bruno Doldo (in rappresentanza del presidente Joe Lappano), il presidente dell’Accademia del Tennis, Antonino Girella e, infine, per il Centro tecnico federale, il maestro Paolo Girella.

Obiettivo del Circolo è quello di essere competitivi ai massimi livelli. Gli uomini, promossi lo scorso anno in serie B dopo 15 anni, si presentano ai nastri di partenza con la squadra rinforzata, e nutrono velleità di promozione nella massima serie. Punta di diamante è la new entry, il ventiquattrenne argentino Marco Trungelliti, n° 217 Atp (career high n° 177 nel marzo 2013). Completano la rosa il capitano giocatore, anch’esso argentino, Diego Alvarez, classe 1980, attualmente 2.5 (career high 216 ad agosto 2009), il cosentino Andrea Grazioso, classe 1993, 2.3 e n° 1697 Atp, il “baby” talento, anch’esso di Cosenza, Corrado Summaria, 2.4, classe 1998, e i reggini Emanuele Tarsia (2.8) e Roberto Romeo (3.4), entrambi categoria NOR. Il team del presidente Igino Postorino è stato inserito nel girone 7 insieme a Sporting Club 2001 Vittorio Veneto, Eurotennis Club Cordenons, New Tennis Torre del Greco, Tennis Desenzano, Ct Brindisi e Ct Pescara. Proprio contro gli abruzzesi il circolo reggino esordirà domenica 26 aprile (inizio incontri ore 10) in casa, nei campi in terra rossa di Parco Pentimele.

Anche la squadra femminile è decisa a ben figurare nel campionato di serie C, avendo già conquistato, con due giornate di anticipo, il titolo di campione regionale. Nel 2014 le ragazze reggine hanno disputato i play off promozione e, quest’anno, la loro maggiore competitività è assicurata dalla presenza della ventiquattrenne cosentina Lara Meccico, ex 889 Wta e 131 Itf, attualmente 3.1, recente vincitrice del torneo di Pescara valevole per le pre qualificazioni agli Internazionali di Roma. Al suo fianco le confermatissime Irene Lavino, 2.8, Annamaria Mangano, 3.4, Caterina Carere, 3.5, Livia Turiano, 4.3, Martine Bellè 4.5 e Consuelo Costantino, 4.5, tutte cresciute all’interno del Circolo. Adesso si cimenteranno nel più competitivo tabellone nazionale per l’approdo in serie B.

“Sia a livello maschile che femminile – ha dichiarato il presidente Postorino – ci sono tutti i presupposti per sognare in grande e regalare soddisfazioni agli appassionati di tennis reggini. Siamo orgogliosi, come Circolo, dei risultati sportivi sino al momento conseguiti. Ci auguriamo in sinergia con tutte le altre istituzioni cittadine di poter ulteriormente crescere e rappresentare al meglio la città di Reggio in tutte le competizioni nazionali”.

Nel corso della presentazione si è scolta la cerimonia di consegna dei premi “Aido” a cura del presidente Nicola Pavone che, nel ringraziare il Circolo per la sinergia, ha messo in rilievo le opere artistiche donate dal prof. Giuseppe Gattuso.