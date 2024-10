Presentazione della Nuova Scuola Pitagorica a Reggio Calabria

Il 12 maggio sarà presentata la Nuova Scuola Pitagorica a Reggio Calabria presso l’Università Dante Alighieri in Via del Torrione 95.

L’evento prevede l’inizio delle registrazioni alle ore 17:30 per poi procedere con gli interventi del Rettore dell’Università il Prof. Salvatore Berlingò e dei membri della Nuova Scuola Pitagorica Marco Tricoli, Rosa Brancatella e Salvatore Mongiardo.

Inaugurata a Crotone ad agosto dello scorso anno la Nuova Scuola Pitagorica conta già circa 250 iscritti provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, con lo scopo di promuovere attività e confronti per far emergere quei valori pitagorici e italici per molti versi sconosciuti ma oggi più che mai attuali e utili all’intero pianeta.

Pochi sanno che fu proprio grazie a Pitagora che nacquero nella sua Scuola i termini “filosofo”, “cosmo”, “matematica”. Grazie al fenomeno pitagorico, che si fuse con i principi italici, si sviluppò quella che fu poi definita Magna Grecia.

La Calabria, la prima Italia, sente la necessità di riscoprire il suo passato fatto di grandi ideali e fantastici personaggi.

L’incontro del 12 maggio è aperto a tutti, liberi cittadini, appassionati, professori, studenti e sarà l’occasione per discutere su parte di questi importanti temi, perciò siete tutti invitati, non mancate.

Per maggiori informazioni

www.nuovascuolapitagorica.org