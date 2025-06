Rinascita Comune, Quartuccio: ‘Un progetto civico di csx nato dal basso per unire i territori’

Un’idea che unisce esperienze, generazioni e territori.

Si è tenuta, nel pomeriggio di ieri, a Reggio Calabria la presentazione ufficiale di Rinascita Comune, un nuovo progetto civico nato dalla volontà di cittadini provenienti da diversi Comuni della provincia di dar vita a una nuova forma di partecipazione attiva.

“Insegnanti, studenti, lavoratori, professionisti, madri, pensionati: veniamo da storie diverse, ma condividiamo un sogno comune”, hanno spiegato i promotori, sottolineando lo spirito inclusivo e trasversale dell’iniziativa.

A tracciare le linee guida del progetto è stato il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio:

“È un’idea che nasce dall’esperienza di tante persone che da anni lavorano nei territori dell’area metropolitana. Parliamo di una realtà politico-culturale civica, di centrosinistra, che vuole costruire senza servilismi e senza imposizioni dall’alto. Il presidente dell’associazione, ad esempio, ha guidato per tre mandati il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, e con lui ci sono professionisti, imprenditori, studenti, tutti mossi dalla volontà di fare rete con chi condivide visione e valori”.

Quartuccio ha tenuto a precisare che Rinascita Comune non nasce come progetto elettorale, ma come strumento di dialogo e partecipazione:

“Prima di pensare a liste o candidature, viene la voglia di costruire. Non ci occupiamo solo dei problemi, ma soprattutto delle opportunità che ogni comunità può e deve cogliere. Rinascita Comune è già attiva in diversi centri dell’area metropolitana e crescerà ancora, aprendo nuove delegazioni e accogliendo chi vuole contribuire in modo concreto”.

La sfida è ora trasformare questo fermento civico in una rete solida e continuativa, capace di dare voce a chi spesso resta ai margini del dibattito pubblico.

Tra i promotori del progetto civico Rinascita Comune figurano nomi provenienti da diversi territori dell’area metropolitana, a testimonianza di una rete ampia e radicata. Fanno parte del gruppo fondatore: Giusi Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni; Sergio Laganà; Luigi Luppino di Sant’Eufemia d’Aspromonte; Dalila Oliva di San Ferdinando; Quartuccio Antonino; Claudio Saporito, consigliere comunale di Bianco; e Mario Siviglia, consigliere comunale di Melito Porto Salvo. Una squadra eterogenea, espressione di esperienze politiche, amministrative e civiche maturate nei rispettivi contesti locali.