Scopelliti a scuola, il prof. non ci sta: 'E' come invitare Jack lo squartatore ad un convegno sulla non-violenza'

Prosegue il tour di Giuseppe Scopelliti in giro per l’Italia per la presentazioine del libro ‘Io sono libero‘ in cui l’ex Governatore della Calabria ed ex sindaco di Reggio risponde alle tante domande poste dal giornalista Franco Attanasio.

Dopo la tappa di qualche giorno fa a Vibo Valentia, Scopelliti entra in un istituto scolastico per un confronto aperto con gli studenti.

Il professore Roberto Romeo, docente dell’istituto alberghiero di Soverato non ci sta e commenta così l’incontro di ieri mattina.

“Ieri, le mie quinte ed io, abbiamo partecipato ad un interessante incontro. Insegno filosofia e storia al Liceo Scientifico di Soverato. A cosa abbiamo assistito oggi? – si interroga Romeo – Scopelliti è venuto in una scuola statale per attaccare lo Stato, la magistratura in particolare. È un fatto grave, la cui responsabilità ricade sul Preside Daniele che gli fa offerto il microfono e non si è dissociato da quanto è stato affermato”.

Il professore Romeo prosegue così in un lungo post FB pubblicato sul suo profilo.

“L’incontro di oggi è stato presentato dal Preside come evento dall’elevata valenza formativa. Noi ci siamo interrogati sul senso di questa operazione: ma perché nel luogo in cui si fa educazione alla legalità, la scuola, viene data la parola ad un pregiudicato? È come invitare Jack lo squartatore ad un convegno sulla non-violenza. Certo, Giuseppe Scopelliti non può proporsi come modello da imitare. Scopelliti viene a parlare ai ragazzi calabresi, proprio quelli che hanno pagato e continuano a pagare per le sue malefatte. Chi è Scopelliti? Che ha combinato? Scopelliti ha falsificato il bilancio del Comune di Reggio Calabria; Scopelliti ha causato un buco di bilancio così grande da necessitare di un piano di rientro trentennale. Nel 2012 il Comune di Reggio Calabria è stato sciolto per mafia, una cosa gravissima. Pochi mesi dopo, Demetrio Arena, il Sindaco destituito per la vicinanza alla ‘ndrangheta, viene fatto Assessore regionale dall’allora Presidente della Regione Scopelliti.