Domenica 18 Luglio, alle ore 21,30, presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, si terrà l presentazione del libro “Storia Fantastica del Bergamotto di Reggio Calabria”, di Filippo Arillotta.

Il libro di Filippo Arillotta

Il volume è frutto di una lunga ricerca bibliografica che ricostruisce i primi passi del Bergamotto, dalla sua comparsa fino al suo stabilirsi a Reggio Calabria che diverrà la sua patria di elezione. In questo libro l’Autore dà testimonianza dei diversi usi che si facevano del pregiato agrume, attraverso una serie di testimonianze reperite in testi scritti in tutta Europa a partire dalla fine del XVII secolo fino alla metà del XVIII.

La presentazione verrà introdotta dai saluti del dottore Igino Postorino, Presidente dello storico sodalizio reggino, e continuerà con l’intervento introduttivo del professor Luigi Caminiti e quello del professor Giuseppe Bombino che relazionerà sul volume. Concluderà l’Autore.