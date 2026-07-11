L’ASD Pretty Woman incanta il pubblico con il Gran Galà 2026

Una serata di grande spettacolo, partecipazione ed emozioni ha consacrato il successo del Gran Galà 2026 dell’ASD Pretty Woman, storica realtà sportiva guidata dalla presidente Eugenia Galimi. L’evento, ospitato presso i campetti del Reggio Village sul Viale Messina, ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, confermando ancora una volta il forte legame tra l’associazione e la città.

Applausi continui hanno accompagnato le esibizioni dei numerosi gruppi dell’ASD Pretty Woman, protagonisti di performance che hanno saputo coniugare tecnica, passione e spettacolarità. A rendere ancora più coinvolgente la serata è stata la possibilità, offerta al pubblico durante gli intervalli, di scendere in pista e condividere il clima di festa che ha caratterizzato l’intera manifestazione.

Molto apprezzati anche gli interventi musicali della talentuosa Aurora Petullà, la cui voce ha impreziosito un evento già ricco di entusiasmo e partecipazione.

Tra gli ospiti della manifestazione anche il consigliere comunale Mario Cardia, che ha voluto rivolgere un sentito plauso agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

“È stata una serata davvero speciale capace di celebrare nel migliore dei modi un anno ricco di soddisfazioni per l’ASD Pretty Woman, per la presidente Eugenia Galimi e per tutto il suo straordinario staff. Manifestazioni come questa dimostrano quanto lo sport, la danza e l’aggregazione siano strumenti fondamentali di crescita sociale e culturale per il nostro territorio“.

Il consigliere ha poi evidenziato il valore della location scelta per ospitare il Gran Galà.

“La scelta del Reggio Village rappresenta un segnale importante. La periferia sud della città merita di essere valorizzata attraverso eventi di qualità, capaci di richiamare famiglie, giovani e cittadini e di restituire centralità a un territorio ricco di potenzialità”.

Cardia ha quindi rivolto un riconoscimento particolare alla presidente Eugenia Galimi e a tutto lo staff tecnico dell’associazione.

“A Eugenia Galimi, agli istruttori, ai collaboratori e a tutti gli atleti va il mio più sincero ringraziamento per il lavoro che svolgono ogni giorno con passione, professionalità e dedizione. I risultati ottenuti in questa stagione sono il frutto di un impegno costante che rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera città.

Sono certo che la prossima stagione sarà ancora più ricca di successi e di soddisfazioni. Sarà un anno speciale perché celebrerà i trent’anni dell’ASD Pretty Woman, una delle associazioni sportive più longeve, prestigiose e rappresentative di Reggio Calabria. Un traguardo che merita di essere festeggiato con l’affetto e la partecipazione di tutta la comunità”.