Prevenire oggi per star meglio domani: riflessioni sull’uso e abuso di alcol
Un pomeriggio dedicato al benessere e all'uso consapevole delle bevande alcoliche, con esperti del Sert, dell'A.R.C.A.T. e dei Carabinieri
28 Maggio 2015 - 11:22 | di Vincenzo Comi
di Fabiana Tripodi – La Pro Loco di Soveria Mannelli, affiliata UNPLI e partner Telethon, venerdì 29 maggio, dalle 17.30 nella sala conferenze sede Comunità Montana di Soveria Mannelli, dedicherà un pomeriggio al concetto di benessere attraverso un convegno che parlerà dell’uso responsabile e consapevole dell’alcol.
Un convegno nato dalla sinergia sul territorio
La possibilità di organizzare questo importante momento informativo e formativo nasce dalla sinergia di più attori sociali del territorio calabrese che da anni, a vario livello, si occupano di salute attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione.
Bruno Villella, componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Pro Loco e socio A.R.C.A.T. (Associazione Regionale Club degli Alcolisti in Trattamento) ha creduto fermamente nella necessità che la popolazione fosse informata sui potenziali rischi che si hanno con l’assunzione abituale di bevande alcoliche.
Così, grazie al contributo del Dirigente del Sert di Soverato, dr. Franco Montesano, e di Donatella Pelaia, Presidente A.R.C.A.T., da decenni vivacemente coinvolta nella prevenzione e riabilitazione attraverso i C.A.T. (gruppi di mutuo aiuto per alcolisti in trattamento e famiglie), si è avviato un processo di coinvolgimento delle parti attive del territorio.
Chi interviene al convegno
Interverranno, apportando il proprio contributo scientifico ed esperienziale, il dr. Egidio Battaglia, responsabile dell’unità alcologica del Sert di Soverato, il dr. Francesco Esposito, Coordinatore U.C.C.P. del Reventino, la dott.ssa Graziella Mazza, psicoterapeuta, vice presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Promethes, il Capitano Domenico De Biasio, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Soveria Mannelli.
Sono previsti anche gli interventi di tutti coloro che, con la loro esperienza e le loro domande, renderanno attivo e dinamico questo importante momento di riflessione.
L’evento è organizzato in collaborazione e con il patrocinio dell’A.R.C.A.T., dell’Associazione PROMETHES e del GAL del Reventino.
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