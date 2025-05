Reggio, ‘Il ruolo dei consultori nella prevenzione’: successo per l’iniziativa in via Padova

Si è svolta con grande partecipazione ieri mattina, presso il Consultorio di Reggio Sud in via Padova, l’iniziativa dal titolo “Il ruolo dei Consultori nella prevenzione”: una mattinata interamente dedicata alla prevenzione ginecologica gratuita rivolta a donne di tutte le età.

Promotori e obiettivi dell’iniziativa

L’evento è stato promosso dal Coordinamento Pari Opportunità della Uil Pensionati Calabria, in collaborazione con Uil Calabria, Uil Pensionati Reggio Calabria, ADA (Associazione per i diritti degli anziani) di Reggio Calabria, e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’obiettivo dell’iniziativa era promuovere la cultura della prevenzione e sensibilizzare le donne sull’importanza della salute ginecologica, offrendo loro uno spazio di ascolto, cura e informazione.

Visite ginecologiche gratuite per donne di tutte le età

Durante la mattinata, numerose donne hanno potuto effettuare visite ginecologiche gratuite, senza necessità di impegnativa, in un ambiente accogliente e dedicato.

Particolare attenzione è stata rivolta alle donne che, per vari motivi, incontrano difficoltà ad accedere ai servizi sanitari. L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità concreta per prendersi cura di sé e per ribadire l’importanza dei consultori familiari come presidi fondamentali di prossimità, ascolto e prevenzione.

I consultori familiari: un presidio sempre attivo

L’evento si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e informazione sul ruolo dei consultori familiari e sull’accessibilità ai servizi sanitari per tutte le donne, senza distinzione di età o condizione sociale.

Si ricorda, infine, che i Consultori familiari offrono visite gratuite e senza necessità di impegnativa durante tutto l’anno, tutelando la salute delle donne in ogni fase della vita.