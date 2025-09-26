Meteo: piogge e temporali su Sicilia e Calabria

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani.

Un ciclone si muove verso Sudest. La giornata sarà caratterizzata da piogge mattutine e/o temporali al Nordovest e su Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio il maltempo peggiorerà al Nordest e localmente su Marche e Abruzzo, rimanendo sempre molto instabile su Sicilia e Calabria. Migliorerà invece sui settori tirrenici.

I venti saranno deboli, in gran parte provenienti dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno generalmente poco mossi.

Fonte: Ansa Calabria