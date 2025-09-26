Meteo: piogge e temporali su Sicilia e Calabria
Tempo instabile per la giornata di domani. Le previsioni di Meteo.it
26 Settembre 2025 - 11:01 | Comunicato Stampa
iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani.
Un ciclone si muove verso Sudest. La giornata sarà caratterizzata da piogge mattutine e/o temporali al Nordovest e su Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio il maltempo peggiorerà al Nordest e localmente su Marche e Abruzzo, rimanendo sempre molto instabile su Sicilia e Calabria. Migliorerà invece sui settori tirrenici.
I venti saranno deboli, in gran parte provenienti dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno generalmente poco mossi.
Fonte: Ansa Calabria