Gambarie si tinge di bianco: lo spettacolo della prima neve – FOTO

La regina dell'inverno ha deciso di far bella mostra di sè. Ecco spettacolo della montagna reggina innevata

Le temperature scendono vertiginosamente e così, dopo un autunno mascherato da primavera, anche a Reggio Calabria è arrivato il freddo. Pioggia e vento in questi ultimi giorni hanno fatto da padroni, ma mancava ancora lei, la protagonista del Natale: la neve. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, Gambarie ha iniziato a tingersi di bianco.

Prima neve a Gambarie

Il manto bianco che ricopre le strade e che avvolge piazza Mangeruca è uno spettacolo senza eguali. Da lungo tempo reggini e turisti attendevano questo momento per dare il via, dopo anni di stop, alla stagione di sci. Sembra quasi averla invocata il sindaco Malara che, solamente pochi giorni fa ai microfoni di CityNow, aveva illustrato le novità per il 2021.

La regina dell’inverno è tornata e, dopo il blocco delle attività causa Covid, la voglia di scendere in pista e divertirsi è davvero tanta. A questo si aggiunge anche la ripartenza di un settore fermo da troppo tempo che ha bisogno, soprattutto con il Natale alle porte, di imprimere una svolta e far girare l’economia.

Foto di Andrea Peri