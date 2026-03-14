Primarie del centrosinistra, il Pd: ‘Reggio scelga il proprio futuro’

A confrontarsi saranno tre candidature, espressione delle diverse anime della coalizione: Domenico Donato Battaglia, Massimo Canale e Giovanni Muraca

Domani, domenica 15 marzo, i cittadini di Reggio Calabria potranno scegliere di partecipare alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco che guiderà la coalizione alle prossime elezioni amministrative.

Un appuntamento di partecipazione democratica che il Partito Democratico e l’intera coalizione hanno voluto con convinzione, scegliendo di affidare ai cittadini la decisione più importante: quella su chi dovrà rappresentare il progetto di governo della città.

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«Le primarie – si legge in una nota della Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria – rappresentano uno degli strumenti più autentici di democrazia partecipata. Sono la dimostrazione concreta di una politica che nasce dal basso, dal confronto tra idee e sensibilità diverse, e non da decisioni calate dall’alto o da imposizioni dei vertici nazionali».

A confrontarsi saranno tre candidature, espressione delle diverse anime della coalizione: Domenico Donato Battaglia, Massimo Canale e Giovanni Muraca. Un confronto aperto e trasparente che testimonia la vitalità del campo progressista e la volontà comune di costruire un progetto condiviso per la città.

«Abbiamo scelto la strada più impegnativa, ma anche quella più giusta – prosegue la nota -, perché crediamo che la legittimazione popolare sia il punto di forza di qualsiasi progetto politico serio. Chi vincerà avrà il sostegno convinto di tutta la coalizione, perché l’obiettivo comune è continuare a lavorare per il bene di Reggio Calabria».

Il centrosinistra si presenta a questo appuntamento forte di un percorso amministrativo che negli ultimi anni ha consentito alla città di risollevarsi da una situazione finanziaria e amministrativa estremamente difficile e di rimettere in moto una stagione di programmazione e rilancio.

«Le primarie – conclude la Federazione metropolitana del Pd – sono un’occasione per rafforzare il rapporto tra politica e cittadini e per costruire insieme, con responsabilità e partecipazione, la proposta di governo per la Reggio dei prossimi anni».

Si voterà domenica 15 marzo dalle ore 9 alle ore 20 nei seggi allestiti nei diversi quartieri della città. Possono partecipare al voto tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni, muniti di documento di riconoscimento e residenti nel Comune di Reggio Calabria, recandosi nel seggio situato nella propria zona di residenza.