Reggio, tre candidati e tre visioni: il centrosinistra si prepara alla sfida delle primarie

Occupazione, turismo, qualità della vita. Sono alcuni dei temi sui quali i tre candidati alle primarie del centrosinistra di Reggio Calabria si sono confrontati nel corso del dibattito organizzato dal segretario cittadino di Avs Demetrio Delfino.

Al centro la politica in vista dell’appuntamento del 15 marzo, quando uscirà il candidato sindaco tra l’attuale facente funzioni Domenico Battaglia sostenuto dal Pd, l’ex assessore comunale Giovanni Muraca appoggiato da “Casa riformista”, e il civico Massimo Canale, avvocato noto in città e consigliere comunale di opposizione ai tempi del sindaco Giuseppe Scopelliti.



“Credo – ha detto Canale sostenuto dal suo movimento civico ‘Onda Orange’, che sia giusto che la parola venga data ai cittadini, non solo quelli militanti ma soprattutto la gente che non si identifica più con la politica e che, in questi anni, si è sentita in qualche modo differente rispetto a quello che è stato il centrosinistra”.

Secondo Muraca, “le primarie sono uno strumento democratico che il centrosinistra mette a terra. La mia sarà una campagna estremamente serena. Mi piace pensare che la mia candidatura punta alla normalità e alla concretezza.



Metterò comunque a disposizione del centrosinistra il mio contributo, sia in caso di vittoria alle primarie che di sconfitta”. Battaglia è la seconda volta che corre alle primarie. Lo ha fatto anche 12 anni fa quando ha perso contro Giuseppe Falcomatà: “La novità rispetto ad allora è che sono l’unico candidato del Pd. Sento il peso di questo, ma sento anche l’orgoglio di rappresentare la storia. Credo che questo sia il partito che debba guidare la coalizione di centrosinistra alle prossime comunali”.

E se per Battaglia, il centrosinistra “non ha nulla da rimproverarsi e bisogna fare tesoro del percorso positivo di questi anni”, non è così per Canale secondo cui bisogna ricostruire “un nuovo rapporto con la città che, dal nostro punto di vista, è mancato. Amministrare talvolta allontana dalla gente”.



Secondo Canale, il centrosinistra ha “perso il contatto con la città, che invece il centrodestra in qualche modo continua ad avere e l’ha dimostrato alle ultime regionali”. Parole rivolte all’ex sindaco Giuseppe Falcomatà che sostiene Battaglia.

“È merito di questo centrosinistra che ha governato 12 anni – ha detto canale – se oggi Reggio può in qualche modo avere una situazione economica accettabile. Vero è però anche che tante cose si potevano fare in maniera diversa”.