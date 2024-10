Primarie Pd, Giovanni Nucera: ‘Scommetto su Schlein. A Reggio momento difficile’

Bonaccini, Cuperlo, De Micheli e Schlein. Sono questi i quattri nomi che si contendono la guida del Partito Democratico che si deciderà il prossimo 26 febbraio. E proprio l’ultima di questi, nella giornata di venerdì ha fatto tappa in Calabria, chiudendo il suo tour nella città dello Stretto.

A Reggio Calabria Elly Schlein ha trovato diversi curiosi e tanti sostenitori, tra questi, un esponente dem storico, fermamente convinto che la candidata alla segreteria nazionale possa fare meglio degli avversari: l’on. Giovanni Nucera.

“È una donna preparata – ha spiegato Nucera, presente al Cineteatro Metropolitano in occasione del comizio – che si è sempre candidata con le preferenze, a differenza di altre donne, è stata sempre eletta con un ampio consenso da parte del territorio. Spero che riesca a cambiare i modi di fare del Partito Democratico e che riesca a rinnovarlo e rigenerarlo, ma veramente.

Noi lo vediamo nelle piazze, piene di giovani che il Pd aveva perso per strada a causa del vincolo con un gruppo dirigente che, da anni, è sempre lo stesso, non c’è il rinnovamento, non c’è rigenerazione ne in Calabria, né in altre Regioni ed è questo che noi stiamo combattendo. Il tesseramento, i padroni delle tessere, Elly vuole rinnovare il partito ed io spero vivamente che il 27 febbraio lei sia la Segretaria nazionale del Partito Democratico“.