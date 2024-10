Pd, Elly Schlein a Reggio Calabria: ‘In questa terra semi che devono germogliare’

“Partecipazione, idee e voglia di ripartire“. Così Elly Schlein sintetizza la giornata in Calabria, che ha visto la candidata alla segreteria del Pd prima all’Unical di Cosenza, successivamente alla Sala del Consiglio provinciale di Catanzaro e infine a Reggio Calabria, al Cine Teatro Metropolitano.

“In Calabria ci sono grandi competenze e capacità, i salari però sono troppi bassi e con i contratti precari i giovani spesso sono costretti a spostarsi altrove. E’ una battaglia per un futuro con nuove vie di sviluppi, ci sono semi che vanno fatti germogliare.

Siamo preoccupati perchè invece l’autonomia differenziata vuole aumentare le differenze territoriali, e hanno anche la faccia tosta di affermare che non viene messo un euro in più per settori delicati quali ad esempio la sanità”.