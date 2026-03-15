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Primarie a Reggio, arrivano i primi dati dello spoglio

I primi dati dello spoglio elettorale delle primarie

15 Marzo 2026 - 21:00 | di Redazione

Spoglio primarie csx

Sono appena arrivati i primi dati dello spoglio delle primarie del centrosinistra a Reggio Calabria, con il Partito Democratico che sembra guidare la corsa verso la candidatura a sindaco grazie al suo rappresentante, Domenico Battaglia.

Ecco i primi numeri relativi ad alcune sezioni.

Seggio di Gallico

  • Domenico Battaglia 337 voti;
  • Giovanni Muraca 122 voti;
  • Massimo Canale 45 voti.

Seggio di Modena

  • Domenico Battaglia 253 voti;
  • Giovanni Muraca 181 voti;
  • Massimo Canale108 voti;
  • voti nulli 1;
  • scheda bianca 1.

In queste prime sezioni, Battaglia si sta confermando il favorito.

L’affluenza ai seggi è stata abbastanza buona, anche se non paragonabile all’appuntamento analogo del 2014. Lo spoglio, intanto, prosegue e cresce l’attesa per conoscere i dati definitivi.

Articolo in aggiornamento

Reggio Calabria Politica