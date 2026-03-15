Primarie a Reggio, arrivano i primi dati dello spoglio
I primi dati dello spoglio elettorale delle primarie
15 Marzo 2026 - 21:00 | di Redazione
Sono appena arrivati i primi dati dello spoglio delle primarie del centrosinistra a Reggio Calabria, con il Partito Democratico che sembra guidare la corsa verso la candidatura a sindaco grazie al suo rappresentante, Domenico Battaglia.
Ecco i primi numeri relativi ad alcune sezioni.
Seggio di Gallico
- Domenico Battaglia 337 voti;
- Giovanni Muraca 122 voti;
- Massimo Canale 45 voti.
Seggio di Modena
- Domenico Battaglia 253 voti;
- Giovanni Muraca 181 voti;
- Massimo Canale108 voti;
- voti nulli 1;
- scheda bianca 1.
In queste prime sezioni, Battaglia si sta confermando il favorito.
L’affluenza ai seggi è stata abbastanza buona, anche se non paragonabile all’appuntamento analogo del 2014. Lo spoglio, intanto, prosegue e cresce l’attesa per conoscere i dati definitivi.
Articolo in aggiornamento