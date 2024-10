Reggio, ‘mini-bus’ per la periferia: il 1° passerà da Paterriti

Bus di dimensioni ridotte in modo da poter arrivare anche nelle zone della periferia reggina che ancora non erano servite

Mercoledì 16 settembre il primo Autobus ATAM arriverà a Paterriti frazione del Comune di Motta San Giovanni.

L’appuntamento è alle ore 9.30 alla Piazza di Paterriti. Il piccolo bus di Atam, un Mercedes Sprinter allestito dall’azienda Bus Designer di Rende (CS). Avrà 9 posti a sedere + 12 in piedi + 2 strapuntini (sedili pieghevoli); 1 posto carrozzina ed 1 posto per l’autista, acquistato proprio per servire le zone periferiche più difficili da raggiungere, percorrerà la tratta da Reggio centro fino al paesino, ma durante il suo tragitto servirà anche le altre frazioni che verranno attraversate.

Allo storico evento parteciperanno:

il Sindaco Giuseppe Falcomatà;

l’Assessore Giuseppe Marino;

il consigliere Francesco Gangemi;

l’Amministratore Unico di Atam Francesco Perrelli.

Questo è solo il primo appuntamento, sono in arrivo ulteriori bus di dimensioni ridotte in modo da poter arrivare ad altre zone finora non servite.