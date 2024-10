Primo consiglio comunale post Miramare, Falcomatà al rientro: scintille o tregua?

Pronto a iniziare il primo consiglio comunale a quasi un mese dalla sentenza di Cassazione che ha assolto il sindaco Falcomatà assieme ai consiglieri (ex assessori, all’epoca dei fatti) Armando Neri, Nino Zimbalatti e Giuseppe Marino. Per tutti e 4 oggi il rientro all’interno dell’Aula Battaglia, per Neri in particolare con propositi decisamente diversi e una casacca, quella della Lega, pronta ad essere indossata.

Più dei temi all’ordine del giorno (debiti fuori bilancio e acquisizione di alcuni terreni da parte dell’amministrazione comunale) saranno i preliminari la parte più interessante del consiglio comunale, con ancora la giunta nominata dall’ex f.f. Brunetti e l’attesa del ‘terzo tempo’ che incombe a Palazzo San Giorgio. Curiosità nel capire se ci saranno già oggi le prime scintille tra maggioranza e opposizione, o se il rientro di Falcomatà sarà in nome di una tregua, in attesa di future battaglie.