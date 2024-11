Primo Evento Blogger a Reggio Calabria da Compagnia della Bellezza – FOTO

di Alessandra Falcone – Grande successo per il primo evento Blogger e Youtuber a Reggio Calabria ideato dal parrucchiere Giuseppe Rotilio e dalla blogger Alessandra Falcone di newyorkcanwait.net. Un evento beauty per scoprire la bellezza delle ragazze ospiti del salone Compagnia della Bellezza di Giuseppe Rotilio con i trattamenti innovativi del marchio.

Le ragazze blogger reggine si sono incontrate per un pomeriggio all’insegna del “Bellessere”, proprio come insegnano gli hair stylist di Compagnia della Bellezza. Sotto le mani sapienti di Giuseppe Rotilio e del suo staff, hanno provato trattamenti specifici per la cura delle loro chiome, hanno conosciuto il lavoro dei parrucchieri per diventare portavoci della bellezza.

“Abbiamo voluto riunire un gruppo di beauty blogger della città e della provincia perché crediamo che le ambasciatrici della bellezza ormai vivono sul web. La voce del web è diventato il passaparola di questi giorni e i blogger ormai sono diventati i giornalisti del futuro!”, così Giuseppe Rotilio racconta come nasce l’idea dell’evento #Bloggers4Cdb, “E’ stato un pomeriggio diverso e dopo aver fatto alle ragazze una Piega Gloss, uno dei trattamenti esclusivi di Compagnia della Bellezza, ho visto attorno a me donne felici, proprio come quelle che quotidianamente vedo nel mio salone”.

Fulcro del trattamento provato da Alessandra, Anna, Biancamaria e Tiziana, Carmen, Domenica e Maggie, sono stati i riflessanti Gloss Cuoricromia usati durante la Piega Gloss, pigmenti puri di colore che donano lucentezza al naturale colore di capelli.

Compagnia della Bellezza, il network internazionale di saloni di bellezza con una rete di circa 300 negozi in Italia e all’estero, è il nuovo partner beauty di Miss Italia 2015 per la cura dei capelli delle miss che stanno seguendo in tutte le selezioni fatte negli ultimi mesi. Il gruppo costituisce una realtà di eccellenza per il settore beauty, impegnata nella costante ricerca e valorizzazione della bellezza autentica di ogni donna attraverso collezioni moda capelli, caratterizzate da uno stile contemporaneo e senza tempo e servizi altamente innovativi.

Anche Giuseppe Rotilio, insieme agli altri parrucchieri del gruppo Compagnia della Bellezza di Reggio Calabria, dopo aver curato le Miss per le finali regionali calabresi, volerà a Jesolo per la finale di Miss Italia.