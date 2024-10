Primo giorno di scuola, il messaggio del Sindaco di San Roberto, Vizzari: “Studiate e potrete cambiare il mondo”

Un messaggio per salutare gli studenti, i docenti, il personale scolastico, le famiglie, e tutti coloro che si apprestano ad affollare le aule scolastiche dopo la pausa estiva per affrontare un altro anno di studio, è quello che ha deciso di scrivere il Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, con l’augurio e l’auspicio di trascorrere giornate serene.

“L’inizio di un nuovo anno scolastico – inizia Vizzari – rappresenta un’emozione per tutti, varcare per la prima volta l’ingresso della scuola significa cominciare un nuovo percorso di vita. Un percorso che ricorderemo per sempre. Che sia personale, dei nostri figli, o dei nostri studenti.

Un percorso che, nonostante mille difficoltà, nel nostro comune è da sempre un percorso virtuoso. E questo grazie alla collaborazione e alla sinergia che si è instaurata e rafforzata negli anni con l’istituto comprensivo, con la dirigente Dott.ssa Maria Rosa Monterosso, con la quale abbiamo avviato, e pensiamo di intraprendere, sempre più svariate attività”.

“Agli studenti dico: avete la più grossa occasione, avete l’arma più potente che si possa mai possedere a vostra disposizione: l’istruzione. Usatela. Non rinnegatela, perché solo con questa potrete cambiare il mondo. In questi anni scoverete e fisserete i vostri talenti, le vostre passioni e i vostri sogni. Mettete alla prova le vostre qualità migliori, abbiate la pazienza e la costanza di realizzare i vostri sogni facendoli diventare progetti. Coltivate gli amori e le amicizie, patrimonio inestimabile, e affrontate sconfitte quotidiane e delusioni con la forza, l’intraprendenza e la perseveranza. Ragionate, fatevi le vostre idee, non fermatevi ad uno studio banale. Perché voi, la vostra generazione, avete la possibilità di dire “basta” a logiche politiche ed economiche che mettono gli umili e i poveri sempre più in basso, perché potete fermare la scia di sangue che avvolge il mondo, e salvarlo questo mondo da disastri ambientali. E per ultimo, ma non meno importante per il contesto in cui ci troviamo, potete liberare la nostra terra da criminali e organizzazioni mafiose. Come diceva il procuratore Nicola Gratteri qualche anno fa: ‘studiate ragazzi, fottiamoli’. Un augurio speciale lo rivolgo ai più grandi, a quelli che per la prima volta affronteranno le scuole superiori, ‘trasferendosi’ in città. Una esperienza nuova e affascinante, stimolante, che per molti di noi ha segnato uno spartiacque decisivo nella maturazione e nella crescita”.

A dirigenti, insegnanti e personale scolastico il Sindaco dice: “Noi siamo qua, non vi lasciamo soli in questa fondamentale attività. Per una sinergia d’azione, per una scuola al passo con i tempi, per condividere progetti concreti, per una corretta crescita umana e culturale dei nostri ragazzi”.

Un pensiero anche alle famiglie: “Aiutate i vostri figli, siate comprensivi, ma al tempo stesso fermi nelle vostre decisioni. Rigorosi. Accompagnateli in questo cammino difficile, spesso anche logisticamente ed economicamente impegnativo, ma, ne siamo convinti, anche pieno di soddisfazioni. L’amministrazione comunale sta facendo e farà tutto il possibile per sostenervi ed essere sempre al vostro fianco”.