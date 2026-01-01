Reggio, è Matteo il 1° nato del 2026

Ha aspettato la tarda mattinata per venire al mondo il primo nato del 2026, a Reggio Calabria. Alle 11:01 è nato Matteo, il primo bambino dell’anno, presso il Grande Ospedale Metropolitano. Il piccolo pesa 2690 grammi ed è stato accolto con affetto dai genitori e dall’intero team sanitario.

A guidare il parto l’équipe composta dal dottor Zoccali e dalla dottoressa Martina Sarica, insieme alle ostetriche Manuela Franco, Marina Alampi, Manuela Chirico e Lucia Battaglia. L’infermiera Loredana Cetina, la neonatologa Simona Borrello, l’infermiera pediatrica Federica Foti e le operatrici socio-sanitarie Vasiliu Mioara e Federica Russo hanno collaborato per garantire la massima assistenza al piccolo Matteo ed alla sua famiglia.

A nome di CityNow, i più sinceri auguri alla famiglia del piccolo Matteo per questo nuovo e meraviglioso inizio. Che il 2026 porti tanta felicità e serenità!