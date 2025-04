Primo tempo: Reggina in vantaggio. Tifosi amaranto, uno spettacolo – FOTO

La prima frazione vede la Reggina in vantaggio sul Locri con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Grillo, opportunista e preciso in area di rigore. Partita non particolarmente esaltante sul piano del gioco, mentre lo spettacolo vero è quello dei tifosi sugli spalti. Gli 800 sostenitori della Reggina presenti a Locri non si sono fermati un attimo incitando la squadra e mettendo in evidenza grandi coreografie tra sciarpate e sventolìo bandiere. Nel momento in cui scriviamo il Siracusa è fermo sullo 0-0 con il Paternò.