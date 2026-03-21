Primo tempo: è parità tra Reggina e Acireale. Gli amaranto faticano a segnare

Si chiude la prima frazione di gioco con il risultato di 0-0 tra la Reggina e l’Acireale. Soliti problemi per gli amaranto che costruiscono, creano occasioni ma non riescono a trovare la via del gol. Ci è andato vicino due volte Edera, poi l’occasione per Guida che lanciato verso il portiere, incredibilmente arresta la sua corsa e cerca Bevilacqua, poi anticipato. Serve qualcosa di più consistente nel repartro offensivo con Ferraro che scalpita in panchina. Migliori in campo Laaribi e Giuliodori. Sugli spalti la Curva Sud saluta il ritorno di Carminello e i tifosi dell’Acireale che con uno striscione salutano il popolo reggino.