Ue, Princi: ‘Docenti protagonisti dell’agenda europea’

Princi ha ribadito la centralità degli insegnanti per la competitività, la coesione sociale e lo sviluppo del capitale umano europeo

“Il ruolo centrale degli insegnanti, infatti, è ora parte dell’agenda europea della nuova Commissaria designata Roxana Minzatu”.

Così Giusi Princi, eurodeputata FI – PPE, scelta dal gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE) per intervenire all’audizione di conferma della Commissaria designata Roxana Minzatu, Vicepresidente esecutiva per le Persone, le Competenze e la Preparazione. L’eurodeputata azzurra ha evidenziato l’urgenza di:

“azioni concrete per migliorare la formazione e le condizioni della professione docente a livello europeo”.

Nel suo intervento, in qualità di membro effettivo della Commissione per la cultura e l’istruzione, Princi ha ribadito la centralità degli insegnanti per la competitività, la coesione sociale e lo sviluppo del capitale umano europeo, esprimendo sintonia con l’approccio di Minzatu.

La Commissaria designata, infatti, nel suo programma di lavoro ha inserito la necessità di rendere la docenza più attrattiva valorizzando la progressione economica e di carriera, come già sostenuto da Princi attraverso un emendamento approvato dal Parlamento europeo nell’ultima plenaria di ottobre, nell’ambito degli orientamenti alle politiche occupazionali – sui quali l’onorevole Princi era relatrice ombra per il PPE – volto a incentivare gli Stati membri ad allineare i salari degli insegnanti alla media europea per aumentarne la motivazione e il riconoscimento sociale.

“La valorizzazione della professione docente – ha aggiunto Princi – deve includere anche un miglioramento della formazione e delle opportunità di sviluppo professionale che rendano il ruolo dell’insegnante una scelta di valore e un pilastro per la crescita dell’Europa. Valorizzare gli insegnanti significa offrire loro stipendi adeguati, ma anche un sostegno professionale che ne promuova la crescita continua e la motivazione”,

ha evidenziato l’eurodeputata, rimarcando l’impatto delle condizioni di lavoro dei docenti e della qualità dell’insegnamento.

Princi ha quindi chiesto alla Commissaria designata Minzatu di dettagliare le azioni previste per concretizzare, in collaborazione con gli Stati membri, un’Agenda Europea per gli Insegnanti, che includa:

“misure per la formazione continua, percorsi di carriera strutturati e incentivi per attrarre e trattenere i migliori talenti nel settore educativo”.

Secondo l’eurodeputata azzurra,

“un simile piano risponde alla necessità di garantire un sistema educativo di alta qualità, capace di rafforzare la competitività dell’Europa e sostenere il suo capitale umano”.