Pro Loco Brancaleone, grande successo per gli eventi dell’estate 2019 – FOTO

Inizia già a correre il programma degli eventi e manifestazioni dell’estate promossi dalla pro loco di Brancaleone.

Sedici eventi che caratterizzeranno questa Estate 2019 sotto tutti i punti di vista. Un associazione che non si è mai arrestata nei suoi lunghi 7 anni alla guida del Presidente Carmine Verduci che ha dimostrato di avere una squadra all’altezza per superare ostacoli, difficoltà e soprattutto prove di capacità organizzative. Un’Associazione quella della Pro-Loco di Brancaleone che organizza e promuove eventi di carattere, turistico-culturale, enogastronomico e naturalistico sul territorio di sua competenza capace di coinvolgere le realtà locali in maniera sinergica e positiva, senza l’ausilio di fondi o contributi da parte di Enti pubblici o privati.

Il Programma dell’estate 2019 a Brancaleone, quest’anno alza la posta in gioco, mantenendo un profilo culturale che è la base del saper “fare turismo” con poche risorse ma con grande entusiasmo e spirito di sacrificio.

Partito già a luglio scorso con una splendida serata dedicata alla Poesia Dialettale Calabrese, grazie al coinvolgimento dell’Unione Poeti Dialettali Calabresi che ha riscosso un buon successo, è proseguito poi con lo storico appuntamento dei due giorni di Workshop giunto alla sua settima edizione e dedicato al turismo e alla valorizzazione del territorio che ha visto una due giorni davvero ricco e variegato, con il forum tematico discusso con autorevoli rappresentanti del territorio e proseguito quest’anno con l’innovativo “Laboratorio Interattivo” sulla lavorazione della pasta fatta in casa che ha riscosso un buon successo.

Le iniziative hanno poi visto importanti sodalizi che hanno voluto la Pro-Loco al fianco dell’Associazione Amica Sofia che ha organizzato una serata di grande cultura presso la Dimora del Confino di Cesare Pavese in occasione dell’ 84° anno dall’arrivo dello scrittore a Brancaleone che ha visto un grande successo sia nella serata del 4 Agosto e sia alla Passeggiata a Brancaleone Vetus “Tra le rocce rosse lunari di Cesare Pavese”.

Anche quest’anno lo storico sodalizio con il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria si è rinnovato con l’iniziativa tenutasi il 7 Agosto nel magico borgo di Brancaleone Vetus con l’osservazione astronomica di Giove, Saturno e la Luna, evento che ha riscosso larghi consensi in termini di presenze attirate anche dalla sagra “Du pani conzatu” che ha deliziato il palato dei presenti.

PROGRAMMA

Altri appuntamenti che caratterizzeranno l’estate Brancaleonese di sicuro l’imperdibile Mostra Fotografica Collettiva “ISMIA” che racconterà con oltre 60 scatti d’autore tre anni di cammini in lungo e in largo per il territorio Calabrese e non solo, del progetto Kalabria Experience e La Via dei Borghi che aprirà i battenti il 9 agosto alle ore 17:30 presso la dimora del Confino di Cesare Pavese e proseguirà domenica 10 con all’interno la presentazione del libro “Lumache” di Anton Francesco Milicia e Antonio Tassone.

Di rilievo è stato anche l’inaugurazione del Centro documentazioni di Brancaleone Vetus che è avvenuto il 3 Agosto che ha visto la sua realizzazione presso la ex chiesa dell’annunziata di Brancaleone Vetus, progetto sostenuto grazie alle donazioni di privati cittadini e associazioni del territorio, che si è avvalso della collaborazione di prestigiosi enti quali: Parco Nazionale d’Aspromonte, Lipu Onlus e Comune di Brancaleone. E l’inaugurazione di un sentiero dedicato a Gianni Carteri, figura e memoria storica del Borgo di Brancaleone Vetus, scomparso tre anni fa e che la pro loco attraverso percorsi della memoria vuole far rivivere attraverso azioni che riportino l’attenzione verso quelle figure che hanno contribuito alla cultura del paese. L’evento avverrà il prossimo 13 Agosto a Brancaleone Vetus ore 18:00 alla presenza della famiglia del compianto Gianni Carteri.

A tutto questo si aggiungono le “Escursioni Culturali” Summer Experience, legate al progetto Kalabria Experience che muove i suoi passi proprio sul territorio di Brancaleone e dintorni, in un ricco calendario di esperienze, storico, archeologiche e naturalistiche che partendo da Staiti e Santa Maria di Tridetti l’11 agosto, proseguirà attraverso l’attesissimo Trekking notturno a Brancaleone Vetus “Tra leggende e misteri” e varcherà anche i confini territoriali con la Rocca Armenia di Bruzzano Zeffirio il giorno di ferragosto e poi a seguire tornerà a Brancaleone con l’escursione intitolata “Le origini dell’abitare” che offrirà uno spaccato storico della vita del borgo agli albori della civiltà rupestre che ha fondato l’antica città di Sperlinga. Per poi terminare il 25 agosto con un inedita escursione naturalistica nel vicino territorio di Palizzi con i suoi “Calanchi al Tramonto” che terminerà con una cena presso l’azienda Oinos Palizzi per gustare il vino tratto dalla forza di questa terra particolare.

Dulcis in fundo, l’evento atteso dell’estate anche la tappa del Festival Paleariza che torna a Brancaleone Vetus con una serata davvero speciale come i “Karamà Jelì” – Musica oltre i Confini Special Guest: Ossou Baba Line alle 22:30 e la Sagra delle Zeppole a partire dalle ore 21:30 presso lo stand della Pro-Loco sempre nel borgo antico.

Un programma condiviso dalla Commissione straordinaria del Comune di Brancaleone che sin dalla sua prima bozza ha ritenuto opportuno supportare ed incentivare con ogni azine possibile, volta a favorire lo svolgimento e la realizzazione delle manifestazioni che assumono un carattere fondamentale per favorire il turismo ed offrire un prodotto di qualità al turismo variegato che in questi periodi è presente nella cittadina costiera e non solo…

Di seguito in dettaglio il calendario degli eventi ed attività organizzate per questa estate 2019 ricca di cultura e perché no, anche di sana “innovazione culturale”

CALENDARIO LUGLIO

21- ore 21:30 Lido Liberty “Poesie sotto le stelle” incontro con la poesia contemporanea dialettale in collaborazione con Unione Poeti Dialettali Calabresi

27 ore 17:30 Dimora del Confino Cesare Pavese VII Workshop Territoriale “Forum Tematico”

28 ore 17:30 Dimora del Confino Cesare Pavese VII Workshop Territoriale – Laboratorio interattivo “Le mani in Pasta”

CALENDARIO AGOSTO

3 – ore 17:30 Brancaleone Vetus Inaugurazione Centro Documentazione di Brancaleone Vetusa seguire ore 19:30 Esperienza Sensoriale “La Grotta dell’ Albero della Vita” con Serena Palermiti

4- ore 21:00 “Cesare Pavese in Terra di Confino” – Serata di letture presso la Dimora del Confino Cesare Pavese a Brancaleone (Evento in collaborazione con l’associazione Amica Sofia)

5- ore 07:00 Passeggiata a Brancaleone Vetus “Tra le rocce rosse lunari di Cesare Pavese” (su prenotazione anticipata Tel/ +39 347 0844 564)

7 – ore 21:00 Brancaleone Veus : Serata Astronomica “Stelle dal Borgo” e sagra “Du Pani Conzatu” (Evento in collaborazione con il Planetario Pitagoras di Reggio Calabria)

9 – ore 17:30 Dimora del Confino C. Pavese: Mostra Fotografica “Ismìa” Kalabria Experiencee presentazione del Libro “Lumache” di Anton Francesco Milicia e Antonio Tassone

10 – ore 17:30 Dimora del Confino C. Pavese: Mostra Fotografica “Ismìa” Kalabria Experience

11- ore 17:30 Escursione Culturale a Staiti e Santa Maria di Tridetti (Su prenotazione anticipata)

13 – ore 18:00 Brancaleone Vetus: inaugurazione di un sentiero dedicato a Gianni Carteri

14 – ore 20:15 Trekking Notturno a Brancaleone Vetus “Tra leggende e Misteri” (Su prenotazione anticipata)

15 – Ore 17:30 Escursione Culturale a Rocca Armenia di Bruzzano Zeffirio “Gli Armeni in Calabria” Su prenotazione anticipata

18 – ore 17:30 Escursione Culturale a Brancaleone Vetus “Le origini dell’Abitare” (Su prenotazione anticipata)

19 – ore 21:00 Brancaleone Vetus “SAGRA DELLE ZEPPOLE” – FESTIVAL PALEARIZA 2019

25- Ore 17:30 Escursione Naturalistica “I calanchi al Tramonto” (Su Prenotazione anticipata Tel/ +39 347 0844 564)

All’interno delle manifestazioni la Pro-Loco di Brancaloene svolge i servizi turistici di accompagnamento e fruizione dei siti di interesse storico e culturali della cittadina con le proposte del progetto: VISIT BRANCALEONE che da l’opportunità di effettuare visite guidate su prenotazione presso i principali siti di interesse come: La Dimora del Confino di Cesare Pavese e Parco Archeologico urbano di Brancaleone Vetus

Semplicemente telefonando al num. +39 347 0844 564 o consultando il sito www.prolocobrancaleone.it oppure wwwkalabriaexperience.altervista.org per lasciarsi ispirare