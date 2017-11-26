La forte pioggia ferma la salita del Quadro della Madonna al Santuario dell'Eremo: la decisione dell'Arcivescovo Morosini e la nuova data

Il quadro della Madonna torna nella Cattedrale cittadina. La processione tanto attesa dal popolo reggino, che nel pomeriggio di oggi, domenica 26 novembre, avrebbe accompagnato la sua patrona a “casa” nel Santuario dell’Eremo è rimandata alla prossima settimana.

Causa la forte pioggia che proprio in questi minuti si è abbattuta sulla città. Una brutta notizia, purtroppo inevitabile, che affligge il cuore dei tantissimi fedeli pronti a seguire in processione la Sacra Icona.

Poco prima dell’uscita del quadro dal Duomo i devoti si erano raccolti in preghiera, per scongiurare la pioggia imminente affinché la Madonna potesse far ritorno all’Eremo in tranquillità.

Il maltempo non è stato però clemente e da qui la decisione di annullare la processione: “Qui non si tratta di fare gli eroi e andare in processione con gli ombrelli. Il quadro potrebbe rovinarsi, basterebbe qualche goccia di acqua all’interno della teca che la riveste”.

Parole sagge quelle dell’Arcivescovo Morosini, che vengono accolte dagli applausi scroscianti della folla.

A gran voce i reggini chiedevano che la processione venisse rimandata all’8 dicembre, giorno in cui si celebre l’Immacolata. La decisione di Monsignor Morosini è stata irrevocabile, la Madonna ritornerà nel Santuario dell’Eremo la settima prossima, tempo permettendo.

L’appuntamento per tutti i fedeli che vogliono seguire la salita della Sacra Effige è per domenica 3 dicembre alle 15:30.

Oggi e sempre viva Maria!