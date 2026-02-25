Processo naufragio Cutro, la Finanza sapeva che era una barca con migranti

E' quanto emerso nella quarta udienza del processo sui presunti ritardi nei soccorsi all'imbarcazione il cui naufragio a Steccato di Cutro (Crotone) il 26 febbraio 2023 ha causato 94 morti - 35 minori - e un numero imprecisato di dispersi

L’informazione che sul caicco “Summer Love” c’erano migranti, la Guardia di finanza la conosceva dalle 23.20 del 25 febbraio 2023.

Lo conferma l’annotazione di una comunicazione proveniente dalla Centrale operativa nazionale della Guardia di finanza alle 23.20 che aveva indicato il caicco come “natante con migranti”.

E’ quanto emerso nella quarta udienza del processo sui presunti ritardi nei soccorsi all’imbarcazione il cui naufragio a Steccato di Cutro (Crotone) il 26 febbraio 2023 ha causato 94 morti – 35 minori – e un numero imprecisato di dispersi. Processo per il quale sono imputati 4 militari della Guardia di finanza e due della Guardia costiera.



Lo ha detto il maggiore dei carabinieri Nicola Cara leggendo quanto annotato nel registro di sala del Roan di Vibo Valentia.



L’ufficiale ha detto che si trattava di un “messaggio delle 23.20 scritto a penna dagli operatori di sala nel quale il Cenop comunicava l’avvistamento da parte di Eagle 1 (l’aereo di Frontex, ndr) di un natante con migranti”.



Nel corso dell’udienza Cara ha spiegato anche che l’indagine ha anche esaminato quella che era stato definita da organi di stampa una direttiva del livello politico risalente al governo Draghi.

“Livello politico da intendere come policy per distinguerlo da quello delle attività tattiche operative” riportando, con queste parole, la relazione del capitano di vascello Gianluca D’Agostino, capo del Centro operativo nazionale della Guardia costiera e capo dell’Italian maritime coordination center (Imrcc), che in una direttiva del 24 giugno del 2022, nel parlare delle regole di ingaggio, sottolinea che si tratta di una decisione presa dal livello politico in merito al riassetto dei dispositivi della Guardia di finanza entro le 12 miglia.

“A noi – ha aggiunto – D’agostino spiega che il livello politico è inteso come policy e che quelle istruzioni non sono state impartite dai politici, ma usa il termine per differenziarlo da attività operative”.



Nel corso del processo si è parlato anche di una exit strategy per affrontare le indagini che è emersa da una chat tra ufficiali della Finanza.

