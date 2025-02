Magnifica, il prof. Ferrara: ‘La mia è una storia di onore e disciplina. Tuttò sarà chiarito’

L’operazione “Magnifica” ha scosso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, scatenando un vero e proprio terremoto giudiziario. L’inchiesta, condotta dalla magistratura reggina, aveva ipotizzato un sistema di gestione opaco e clientelare, con reati gravi come associazione per delinquere, abuso d’ufficio, corruzione e falsificazione di documenti pubblici.

Le indagini si erano concentrate sulla gestione delle risorse universitarie, l’assegnazione di appalti e il presunto pilotaggio di concorsi accademici, gettando ombre su un’istituzione che oggi rappresenta un’assoluta eccellenza reggina. L’inchiesta aveva coinvolto 27 persone, tra cui ex rettori, direttori di dipartimento e funzionari amministrativi, tutti accusati di aver partecipato a un sistema volto a favorire determinate carriere universitarie a discapito del merito e della trasparenza.

Tuttavia, con la sentenza del 13 febbraio 2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha stabilito il non luogo a procedere per molti degli imputati, ritenendo che le condotte contestate non costituissero reato o, in alcuni casi, siano state riqualificate ai sensi dell’art. 323 c.p., che disciplina l’abuso d’ufficio in una forma depotenziata e meno grave sul piano penale. Rimangono in piedi le accuse di associazione per delinquere e indebito utilizzo delle autovetture di proprietà della Mediterranea nonchè delle risorse finanziarie destinate all’acquisto di beni per esigenze di servizio.

Ai microfoni di CityNow, Ferrara ha voluto espresso il suo stato d’animo:

“Sono assolutamente sereno. Dispiaciuto, ma non da oggi bensì dal 21 aprile 2022, ma sereno. Questo stato mentale deriva dalla assoluta fiducia che nutro ancora nella Giustizia. La mia storia personale parla di dedizione, impegno, valorizzazione del merito, senso dello Stato, onore e disciplina e forse qualche merito scientifico di carattere internazionale. Tutto sarà chiarito, ne sono certo”.

Parole che sottolineano non solo la sua serenità rispetto all’esito giudiziario, ma anche la sua fiducia nelle istituzioni e la consapevolezza di aver sempre operato nel rispetto della legalità e del merito accademico.

Un’eccellenza accademica riconosciuta a livello internazionale

Il professor Massimiliano Ferrara è una figura di spicco del panorama universitario. Economista e matematico, ha ricoperto ruoli di grande rilievo all’interno dell’Università Mediterranea, ma anche in contesti scientifici e istituzionali di livello internazionale.

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria, pur scossa dall’inchiesta, continua a essere un polo di eccellenza e un punto di riferimento per la formazione universitaria nel Sud Italia.