Falcomatà Day, terminata la discussione in Cassazione: cresce l’attesa per la sentenza

Reggio al bivio.

Oggi la Corte di Cassazione deciderà il futuro di Falcomatà e anche di riflesso quello della città di Reggio Calabria.

Terminata da pochi minuti la discussione durante l’udienza davanti alla Sesta Sezione, adesso si attende l’esito che con molta probabilità arriverà nel tardo pomeriggio.

Politica in fermento dunque per la sentenza dei giudici supremi chiamati a pronunciarsi sui ricorsi del noto processo Miramare.

Proprio da quella decisione cambieranno, in un modo o nell’altro, gli assetti politici ed il futuro della nostra città.

Adesso non rimane altro che attendere la lettura del dispositivo che proveremo ad annunciare in diretta, durante la trasmissione Live Break, in programma questa sera sulla pagina FB CityNow.