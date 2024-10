Proclamati i nuovi consiglieri comunali. Falcomatà: ‘Lavoreremo con amore per Reggio’

“Oggi 10 ottobre 2020 proclamo consiglieri comunali di Reggio Calabria: Antonino Castorina; Rocco Albanese; Giuseppe Marino; Giuseppe Sera; Vincenzo Marra; Lucia Nucera; Paolo Brunetti; Deborah Novarro; Giovanni Muraca; Carmelo Romeo; Irene Calabrò; Demetrio Delfino; Filippo Quartuccio; Mario Cardia; Marcantonio Malara; Armando Neri; Giuseppe Giordano; Filippo Burrone;Carmelo Versace; Francesco Gangemi; Antonino Minicuci; Guido Rulli; Nicola Malaspina; Federico Milia; Antonino Caridi; Antonino Maiolino; Giuseppe De Biasi; Demetrio Marino; Massimo Ripepi; Saverio Anghelone; Angela Marcianò; Saverio Pazzano”.

Ancora una volta, il dott. Giuseppe Campagna, presidente della commissione elettorale, si trova in piazza ad annunciare i nomi degli eletti dal popolo reggino per l’amministrazione dei prossimi 5 anni. Solamente qualche giorno fa, Reggio Calabria ha visto la proclamazione del sindaco rieletto, Giuseppe Falcomatà. Oggi, invece, è stata la volta di chi, grazie al consenso dei reggini, dovrà aiutarlo nello svolgimento delle sue funzioni in ambito comunale.

Una gremita piazza Italia ha visto sfilare uno ad uno i consiglieri di questa nuova legislatura. Qualche assente, però, c’è stato. Tra questi non è passato inosservato l’avv. Minicuci che, invece, era apparso “a sorpresa” per fare gli auguri al suo avversario nel giorno della proclamazione del primo cittadino. All’appello mancavano anche alcuni esponenti sia del centrodestra che del centrosinistra come Massimo Ripepi ed Antonino Castorina, tutti e due al secondo mandato.

Subito dopo la proclamazione, alcuni consiglieri si sono ritirati nelle sale di palazzo San Giorgio per dei brevi colloqui. Il sindaco Falcomatà intervistato dalla stampa locale, sulla nuova formazione del Consiglio ha affermato:

“Mi pare che ci sia stato un buon ricambio all’interno del Consiglio Comunale rispetto al precedente. La prima cosa che voglio fare è un grande ‘in bocca al lupo’ a tutti i consiglieri, in particolar modo i neo eletti che si trovano alla loro prima esperienza. Noi che siamo “più esperti” ormai, daremo sicuramente una mano. Lavoreremo nella consapevolezza che lo spirito che ci deve animare è sempre quello del bene comune e dell’amore verso la nostra città”.

Immancabile la curiosità riguardante la Giunta. Falcomatà ha risposto: