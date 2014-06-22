di Domenico Suraci – Grande successo per l’iniziativa “Prof per un giorno – I laureati in cattedra”che ha visto per un pomeriggio, ex studenti dell’Università tenere una lezione sulle loro ricerche universitarie su tematiche di genere.

L’incontro all’Università per Stranieri Dante Alighieri

L’incontro, proposto con l’intento di promuovere le tesi di laurea incentrate su Donne, minori, intercultura e disabilità, si è tenuto il 18 giugno scorso presso l’Aula Magna Reale dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, con ampia partecipazione di studenti che hanno ascoltato con interesse le relazioni delle dottoresseCeleste Maria Scrufari – Le c.d. quote rosa e la condizione femminile del cittadino-donna oggi in ItaliaLaura Cappellini – Gli strumenti di tutela contro la violenza familiare e la sottrazione dei minoriStella Pangallo – L’innocenza rubata. Conseguenze psicologiche dell’abusoDamarys Duran Costa – La tratta di esseri umani in America latinaAd introdurre i lavori (e a portare i saluti del Rettore, assente per motivi istituzionali) è stata la Prof.ssa Elisa Vermiglio, docente di Storia Medievale e referente dello sportello PO, che ha sottolineato la validità dell’iniziativa a conclusione dell’a.a. 2013-2014.Relatori d’eccezione, la prof.ssa Panuccio, docente di Diritto Privato e il dr. Lamberti Castronuovo, Assessore alla Cultura nonché docente presso la stessa Università.

Moderatrice dell’incontro la prof.ssa Mariolina Castiello, referente per lo Sportello Pari Opportunità dell’Ateneo.

Le puntuali conclusioni sono state curate dalla prof.ssa avv. Francesca Panuccio che, ripercorrendo le tematiche affrontate nelle relazioni, ha riportato anche esempi concreti di vita professionale e personale.

Il dibattito finale sulle tematiche di genere

Coinvolgente ed animato anche il dibattito finale dal quale è emersa la necessità di continuare a promuovere iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche di genere , per combattere la cultura dell’indifferenza e diffondere un messaggio di accoglienza e convivenza. L’incontro, dunque, da lezione universitaria è divenuto occasione di incontro e confronto di idee da riproporre anche fuori dalle aule istituzionali. Il dr. Lamberti, infatti, sposando lo spirito dell’evento, ha voluto dare risonanza alla lodevole iniziativa, invitando giovedì 26 lo staff e le relatrici ad intervenire (alla sua trasmissione) presso l’emittente televisivo RTV.