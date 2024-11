Reggio, successo strepitoso per Squillace Luxury: nuova profumeria artistica della città – FOTO

Un trionfo di bellezza, questo e molto altro è stata l’inaugurazione di Squillace Luxury a Reggio Calabria che ha incantato gli ospiti presenti nel corso di un serata all’insegna dell’eleganza e dell’esclusività, trasformando questo angolo del Corso Garibaldi in una passerella di stile e raffinatezza. L’evento, tenutosi lo scorso sabato, è stato ideato e orchestrato magistralmente dalla talentuosa event planner Patrizia Sorrentino, che ha curato ogni dettaglio con un tocco di classe inconfondibile.

Il debutto di Squillace Luxury

L’atmosfera sofisticata è stata resa ancora più magica dalla presenza di un pianoforte dal vivo, suonato dal Maestro Antonio Fiume, che ha deliziato gli ospiti con un repertorio musicale ricercato. Le composizioni floreali di Petali Fiori e Forme hanno aggiunto un tocco di bellezza naturale, mentre la selezione di cioccolatini artigianali firmata Color Cioccolato ha conquistato i palati dei presenti. Il servizio di beverage, curato da Cbox, ha contribuito a rendere la serata ancora più piacevole, tra brindisi e cocktail raffinati.

Un successo che ha superato i confini reggini

Squillace, che a Reggio, così come in Calabria è un nome altisonante del settore profumeria, nella sua nuova veste “Luxury“, ha riscosso un consenso strepitoso non solo fra i reggini. Complimenti e apprezzamenti alla proprietà per il nuovo format sono giunti dai presenti all’inaugurazione, ma anche da Lamezia, Cosenza e Vibo Valentia.

I titolari, Carmelo Squillace e Sandra Lio, hanno voluto ringraziare calorosamente tutti i partecipanti:

“Grazie per essere stati con noi nel giorno del debutto di Squillace Luxury. Con “Love Stories” abbiamo voluto condividere con voi linizio del nostro viaggio attraverso i profumi artistici più ricercati. Vi invitiamo a scoprire la nostra esclusiva selezione e gli innovativi marchi di cosmetica e make-up“. Maggiori informazioni Corso Garibaldi, 315 – Reggio Calabria Segui le pagine Instagram e TikTok