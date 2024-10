A Gambarie si respira un perfetto clima natalizio…con la prima neve. Aspromonte imbiancato, ancora non si può parlare di fitte nevicate ma come testimoniano le foto sono arrivati i primi nevischi. Si può parlare di inverno ufficiosamente iniziato, a breve sono attese novità anche per quanto riguarda le piste Telese e Martino, da anni in attesa di essere riaperte.