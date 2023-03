A Reggio presentato il progetto "La salute al centro Calabria"

Per la realizzazione del progetto verranno coinvolte tutte quelle strutture che posseggono i requisiti previsti per i centri sportivi della salute

Sabato 18 marzo si è tenuta, presso la prestigiosa sede dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in occasione del corso accreditato dall’ Ordine dei Commercialisti e dall’ Ordine degli Avvocati, la conferenza stampa per l’ avvio del progetto “La salute al centro Calabria”.

Il nuovo progetto finanziato dalla Regione ripercorre il sentiero dorato, già tracciato dall’omonimo progetto nazionale, con l’obiettivo di dare continuità alle esperienze acquisite e di allargare il focus, arrivando con maggiore capillarità a un’utenza più ampia.

Alla conferenza hanno partecipato per ASC: il Presidente Avv. Luca Stevanato, il direttore Generale Dott. Valter Vieri, il Consigliere Nazionale Dott. Antonio Eraclini, il referente per il Terzo Settore Dott. Renato Raffa, il Dott. Marco Visconti – Project manager, autorità locali e moltissime Società interessate ad acquisire lo status di “Centro Sportivo della Salute”.

Sotto l’attenta guida spirituale di Don Giovanni Zampaglione, che ha voluto rivolgere a tutti un pensiero di incoraggiamento, l’evento si è concluso con l’ auspicio di tutta la dirigenza nazionale di poter ripetere il progetto anche in altre regioni, affinchè sempre più persone possano beneficiare di questa opportunità fatta di movimento e salute.