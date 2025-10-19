Reggio, al Teatro Cilea l’evento conclusivo del ‘Progetto di Vita in Europa’

L'appuntamento celebra un percorso pluriennale dedicato alla promozione dell’inclusione sociale, della cittadinanza attiva e della partecipazione dei giovani con e senza disabilità

Il Teatro Francesco Cilea ospiterà l’evento conclusivo del “Progetto di Vita in Europa”, promosso da Anffas Reggio Calabria APS/ETS con il cofinanziamento dell’Unione Europea e il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

Si tratta di un appuntamento che celebra un percorso pluriennale dedicato alla promozione dell’inclusione sociale, della cittadinanza attiva e della partecipazione dei giovani con e senza disabilità, in linea con i principi del programma Erasmus+. La serata sarà caratterizzata da un ampio programma di attività artistiche e culturali che vedranno protagonisti i giovani volontari del progetto.

Una serata di arte, cultura e inclusione

Sono previsti balli, poesie, rappresentazioni teatrali e una mostra di quadri e opere artistiche. Ospiti d’onore saranno “I Peddaroti”, gruppo di balli popolari reggini, che arricchiranno l’evento con esibizioni ispirate alla tradizione e all’identità del territorio.

L’iniziativa rappresenta un momento di sintesi e restituzione pubblica del lavoro svolto da Anffas Reggio Calabria APS/ETS e dai partner del progetto – AIPD Reggio Calabria, Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo, ITT Panella-Vallauri– che nel corso dei mesi hanno coinvolto scuole, famiglie e istituzioni locali in percorsi di crescita personale e partecipazione comunitaria.

Partecipazione gratuita, registrazione online e dettagli dell’evento

L’ingresso è gratuito ma è richiesta la registrazione obbligatoria tramite QR Code disponibile sulla locandina ufficiale o al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-progetto-di-vita-in-europa-1806509461429?aff=oddtdtcreator.

Data e ora: venerdì 24 ottobre 2025, ore 20:00

Luogo: Teatro Francesco Cilea – Corso Giuseppe Garibaldi 384, Reggio Calabria

Contatti: 3791801509 segreteria@anffasreggiocalabria.it