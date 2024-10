Mediterranean Life, la replica di Falduto: “Infondate le affermazioni dell’assessore Malara”

Mediterranean Life, comunicato stampa da parte dell’imprenditore reggino Pino Falduto a poche ore dalla seduta di commissione Controllo e Garanzia tenutasi questa mattina.

“Nelle ultime ore, alcune dichiarazioni dell’assessore Paolo Malara hanno contribuito a diffondere una percezione errata e distorta del progetto Mediterranean Life. L’assessore ha insinuato che il progetto sia fermo per presunte mancanze documentali e ha messo in dubbio la sostenibilità economica e i vantaggi che potrebbe offrire al Comune di Reggio Calabria.

Tali affermazioni sono non solo infondate, ma tentano di far apparire questa iniziativa come una proposta superficiale, portata avanti da imprenditori improvvisati, quando invece la realtà è ben diversa”.

“Sostenibilità economica e fattibilità tecnica ampiamente dimostrata”

Il progetto Mediterranean Life rappresenta una concreta opportunità per creare posti di lavoro stabili e duraturi per i nostri giovani, oltre a promuovere lo sviluppo turistico di Reggio Calabria. È interamente finanziato da capitali privati e basato su un’idea imprenditoriale solida, che per sua natura non può essere resa pubblica in tutti i suoi dettagli, per evitare il rischio di appropriazioni indebite da parte di terzi.

La sostenibilità economica del progetto è stata ampiamente dimostrata, e lo studio di fattibilità già presentato agli enti competenti certifica la realizzabilità tecnica dell’opera. Tale studio sarà trasformato in un progetto definitivo, corredato da tutti gli elaborati e analisi previsti dalla legge, nel momento in cui l’accordo di programma sarà sottoscritto e conterrà tutte le indicazioni vincolanti, sia per noi che per la pubblica amministrazione.

Non è sostenibile chiedere di affrontare spese significative per realizzare studi o progetti dettagliati senza indicazioni precise da parte dell’amministrazione e senza la certezza che tali elaborati saranno poi presi in considerazione”, si legge nel comunicato stampa.

La replica di Falduto

“Dispiace constatare che esponenti dell’amministrazione, come l’assessore Malara, preferiscano utilizzare argomentazioni ideologiche per ostacolare una proposta che avrebbe ricadute estremamente positive per l’economia e l’occupazione della città.

Mediterranean Life ha il potenziale per fare di Reggio Calabria un punto di riferimento nel Mediterraneo per la nautica da diporto e attrarre importanti investimenti turistici, oltre a generare centinaia di nuovi posti di lavoro.

Il progetto contribuirebbe anche alla valorizzazione delle infrastrutture locali, inclusi l’aeroporto e il museo, rafforzando il ruolo strategico della città nel Mediterraneo.

Rimaniamo disponibili al confronto e auspichiamo che l’amministrazione abbandoni le posizioni ideologiche, per dare spazio a un dialogo costruttivo che permetta la realizzazione di un progetto fondamentale per il futuro della nostra città”, conclude l’imprenditore reggino.