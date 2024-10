Porto turistico di Bova, Zavettieri: ‘Un progetto importante per la comunità’

Si svolgerà mercoledì 29 maggio alle ore 18 presso la Biblioteca comunale di Bova Marina, l’incontro pubblico al quale prenderà parte il sindaco Saverio Zavettieri, l’assessore comunale Elvira Tuscano, l’ingegnere Antonino Battaglia, il professore Felice Arena e il segretario generale Autorità portuale Alessandro Guerri.

Il Porto turistico di Bova Marina che prevede la realizzazione dell’infrastruttura lungo il litorale a sud del Comune jonico è un progetto importante per la comunità e per incrementare l’economia.

Afferma il sindaco Saverio Zavettieri:

“Il progetto del porto turistico mira alla valorizzazione della vocazione turistica del territorio e va ad integrare l’offerta turistica che almeno per la nautica da diporto è senz’altro carente e non al passo con una domanda in continua crescita. La delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica del porto turistico è stata adottata dalla Giunta comunale e già trasmessa alla Regione e al Dipartimento competente impegnato nella definizione di un programma di portualità turistica da finanziare con il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) dotato di una provvista finanziaria di oltre 90.000.000.00 di € come da accordo sottoscritto il 16 febbraio scorso a Gioia Tauro tra il Presidente della Regione Roberto Occhiuto e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il porticciolo rappresenterà un volano per l’economia e lo sviluppo del territorio”.

Il primo cittadino ci tiene a sottolineare:

“È un progetto ampiamente sostenibile redatto in sinergia con una equipe tecnica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria sulla base dei risultati ottimali delle accurate indagini orografiche e dei rilievi batimetrici eseguiti nell’area interessata del Comune di Bova Marina, sprovvista di infrastrutture portuali per un tratto costiero di circa 80 Km e a grande vocazione turistico-balneare”.

La realizzazione del porticciolo turistico consentirà l’arrivo di imbarcazioni da diporto e similari che potranno essere da volano per attivare processi di attrazione territoriale e di crescita sostenibile in un’area strategica per lo sviluppo dell’intera Area Metropolitana di Reggio Calabria.

Gli impatti sul territorio saranno ottimali in quanto l’opera consentirà uno sviluppo economico del territorio con nuovi posti di lavoro e la possibilità di offrire servizi turistici alla scoperta del territorio metropolitano.

Questo importante “traguardo” è frutto di incontri, confronti, atti prodotti: