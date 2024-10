Venerdì 27 settembre si terrà, presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, la conferenza stampa Modelli formativi per soggetti con bisogni educativi speciali: il progetto SENpower.

La conferenza sarà parte integrante del quarto training formativo del progetto europeo che si svolgerà dal 22 al 28 Settembre 2019, presso la sede dell’U.F. “Danilo Pennestrì” Onlus.

La CRPO, organo istituzionale che quotidianamente si impegna per sensibilizzare alla parità di trattamento e alle pari opportunità, soprattutto nei confronti dei più deboli, ha ritenuto valido il progetto e prenderà parte alla conferenza stampa di presentazione del progetto stesso che si terrà giorno 27 settembre p.v.

SENpower è finanziato dal programma Erasmus+ della Commissione Europea ed è costituito da un partenariato internazionale che coinvolge cinque paesi: Portogallo, Lituania, Cipro, Spagna e Italia.

Il principale obiettivo è di avvicinare al concetto di imprenditorialità un numero significativo di soggetti con esigenze educative speciali (SEN), servendoli di tutti gli strumenti necessari per l’apprendimento di nuove competenze che avranno un impatto positivo sulla loro inclusione sociale.

Gli obiettivi di SENpower possono essere così sintetizzati:

– Potenziare e sviluppare le competenze degli educatori;

– Migliorare ed incrementare le opportunità per un apprendimento di qualità, adattate alle esigenze dei singoli individui;

– Garantire l’inclusione sociale per soggetti con bisogni educativi speciali;

– Promozione dell’educazione all’imprenditorialità e dell’imprenditoria sociale.

Durante il periodo di implementazione è prevista la realizzazione di manuali di formazione, riguardanti gli aspetti più importanti dell’imprenditoria e rivolti a soggetti con bisogni educativi speciali.

Inoltre, grazie al partenariato di SENpower, sono stati svolti training formativi dove si è messo in pratica quanto proposto nei rispettivi manuali. L’ultimo incontro sarà proprio quello che si svolgerà dal 22 al 28 Settembre a Reggio Calabria. Durante queste giornate sono previste attività formative e una conferenza stampa finale dell’evento.

La conferenza stampa che si terrà presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, sarà un’ulteriore occasione per far conoscere il progetto in modo dettagliato, approfondendo quello che è stato svolto fino ad oggi e quali sono le attività e i piani futuri che prenderanno vita all’interno di SENpower.

Inoltre, interverranno ed esprimeranno il proprio punto di vista sul progetto e sulle relative tipologie d’intervento, nonché su un quadro generale della formazione per soggetti con bisogni educativi speciali:

· Nicola Irto – Presidente del Consiglio Regionale della Calabria

· Riccardo Mauro – Vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria

· Cinzia Nava – Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità

· Rosario Tortorella – Provveditore Vicario Amministrazione Penitenziaria della Calabria

· Giuseppa Maria Irrera – Direttore dell’Ufficio III / Detenuti e Trattamento del PRAP della Calabria

· Angela Marcello – Direttore della Casa Circondariale di Vibo Valentia

· Claudio Pennestrì – Coordinatore della conferenza

· Roberto Quatraccioni – Coordinatore del progetto