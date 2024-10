In programma al Castello Aragonese la mostra vivente di farfalle tropicali

Dal 28 Settembre al 15 ottobre 2017, presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, sarà realizzato l’evento “Farfalle al Castello”, mostra vivente di farfalle tropicali a cura dell’associazione “Emozione Natura”.

All’interno di una delle sale dell’imponente fortificazione, allestita con un habitat tropicale ricreato appositamente per l’occasione, le farfalle saranno libere di volare intorno ai visitatori e sarà possibile osservarle dal vivo in tutta la loro bellezza fatta di mille colori e di straordinaria eleganza. Un mondo magico in cui immergersi per una esperienza emozionale davvero unica. Grazie alla presenza degli entomologi, che accompagneranno i visitatori in questo suggestivo viaggio, sarà possibile conoscere le caratteristiche dei lepidotteri, uno dei gruppi più affascinanti del regno animale, come la loro struttura anatomica, il loro complesso ciclo di vita da bruco a crisalide e la grande importanza che hanno sia per l’uomo che per l’ambiente naturale.

Le farfalle provengono da zone tropicali e da progetti di conservazione portati avanti in aree e villaggi dove il loro allevamento rappresenta la principale fonte di reddito per la maggior parte degli abitanti del luogo. Queste operazioni di riproduzione sono state effettuate per consentire alle comunità indigene di guadagnarsi da vivere senza causare alcun danno per l’ambiente e la fauna selvatica che le circonda. Tutto questo non solo è positivo da un punto di vista della conservazione, ma permette anche alle singole famiglie che vivono in queste regioni tropicali di avere un reddito sostenibile, contribuendo così a preservare la foresta pluviale e tutta la sua immensa ricchezza in termini di biodiversità.