Reggio: ai nastri di partenza la 39esima edizione di Catonateatro

La trentanovesima edizione di Catonateatro è ai blocchi di partenza. Tutto pronto per il grande debutto di lunedì 29 luglio con Anfitrione di Plauto, diretto e interpretato da Emilio Solfrizzi, prodotto dalla Compagnia Molière, con Simone Colombari, Sergio Basile, Rosario Coppolino, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Beatrice Coppolino. Dopo i tanti applausi ricevuti come Argante nel Malato Immaginario di Molière, un eccezionale Solfrizzi affronta un altro caposaldo della comicità classica, ritagliando per sé il ruolo del servo Sosia. Anfitrione è una delle commedie più celebri di Plauto grazie a meccanismi che creano una girandola di situazioni esilaranti in cui i personaggi si confondono sulla vera identità di chi hanno di fronte offrendo al pubblico uno spettacolo spassoso e leggero. Un’opera incredibilmente divertente, ma anche una fonte preziosa e importante per il suo valore storico linguistico che può essere usata come lente attraverso cui analizzare e commentare la contemporaneità. Insomma, un Plauto modernissimo come sempre.

Catonateatro prosegue poi per tutto il mese di agosto con altrettanti eventi imperdibili, a partire dal 5 agosto con l’affascinante omaggio ai mitici Pink Floyd diretto dal maestro Micha Van Hoecke, Shine! Pink Floyd Moon, che vedrà il grande Raffaele Paganini nei panni di Syd Barrett accompagnato da 20 performers e la musica dal vivo dei fantastici The Pink Floyd Legend. E ancora Francesco De Gregori dal vivo il 7 Agosto, tutto esaurito in pochi giorni; la splendida voce di Tosca ammalierà l’Arena Alberto Neri il 9 con La Bella Estate Tour, mentre il 13 il bellissimo progetto dedicato alla donna del grande Enzo Gragnaniello con l’etòile Emanuela Bianchini e la Mvula Sungani Physical Dance in Neapolis Mantra. Doppio appuntamento con la commedia il 17 e il 21 Agosto con Pirandello e Camilleri, con il classico La Giara con protagonista il mitico Tuccio Musumeci e l’esilarante Troppu trafficu pi nenti che Camilleri e Dipasquale (anche regista) hanno tratto da Molto rumore per nulla di Shakespeare. Nel mezzo l’attesissimo Live di Francesco Renga e Nek il 20 Agosto, due voci uniche nel panorama musicale italiano che hanno deciso di fondersi dopo il successo di Sanremo per un viaggio musicale che questa estate toccherà alcune delle piazze più importanti d’Italia. Gran finale di Stagione il 24 Agosto con la cantantessa siciliana Carmen Consoli e il suo nuovo Tour internazionale partito da New York, Terra can un senti, nel quale oltre ai brani più famosi del suo percorso omaggerà la Sicilia e i suoi canti tradizionali, senza dimenticare i grandi, Battiato e Rosa Balestrieri su tutti. E a fine Stagione arriverà anche l’attesissimo programma 2025 al Teatro Cilea. Memore del grande successo di questo inverno, la Polis Cultura ha già definito il cartellone come sempre con grande attenzione verso il pubblico e la presenza di spettacoli e artisti tra i più importanti del circuito nazionale. Presto tutte le informazioni.