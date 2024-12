A Reggio il Natale è sempre più ‘Biondo’: eventi per tutta la settimana e lo speciale menù per la Vigilia

Biondo – Rosticceria d’Autore, negli anni, è diventato un punto di riferimento a Reggio Calabria per chi cerca buon cibo, atmosfera familiare e serate indimenticabili. Non una semplice rosticceria, ma un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, regalando ad ogni cliente un’esperienza unica. E quest’anno, con l’arrivo del Natale, Biondo si prepara a festeggiare insieme a voi con una settimana di eventi straordinari, che accenderanno di gusto e divertimento la città.

Un calendario di emozioni e sapori

Giovedì 19 dicembre – Frank Purple & Live Band (ore 21:30)

Le note avvolgenti di Frank Purple e la sua band riempiranno la sala con il meglio della musica live. Con Joseph D’Arrigo alle tastiere/basso ed Ercole Cantello alla batteria, ogni melodia diventerà una piccola magia. Una serata perfetta per chi ama emozionarsi al ritmo delle migliori performance dal vivo, accompagnate – perché no? – dalle irresistibili prelibatezze di Casa Biondo.

Venerdì 20 dicembre – Doretta e le Portinaie (Drag Queen Show)

Lady Aisy, Lady Godiva, Diamanda, Cherilyn e Nerisha vi faranno sognare con uno show travolgente e pieno di sorprese. Stile, colori e comicità si fondono per una serata di puro divertimento, da vivere con amici e famiglia nella calda cornice di Biondo Rosticceria d’autore.

Sabato 21 dicembre – Gabriele Lapointe & Rockin’ Band (ore 21:00)

Il fine settimana si tinge di energia e ritmo con il travolgente sound di Gabriele Lapointe & Rockin’ Band. Grandi classici, note rock e una performance che saprà coinvolgere e far ballare tutti. Cibo, musica e tanto divertimento: il mix perfetto per un sabato sera indimenticabile.

Domenica 22 dicembre – Karaoke Night (ore 21:00)

Preparatevi a diventare i protagonisti della serata! Con ALF Eventi, la sala si trasforma in un palcoscenico tutto per voi. Cantate le vostre canzoni preferite, lasciatevi travolgere dalla musica e respirate l’atmosfera allegra e natalizia di Biondo. Una serata perfetta per grandi e piccini, dove la voce è di tutti, ma la star potresti essere tu!

La magia della Vigilia di Natale da Biondo

Natale si avvicina e Biondo – Rosticceria d’autore è pronta a regalarvi una cena della Vigilia di Natale che profuma di tradizione e raffinatezza. Un menu speciale da asporto, pensato per soddisfare ogni palato, con proposte di mare e terra che raccontano l’amore per la cucina d’autore:

Antipasti di mare : dal gambero al panko alle delicate millefoglie di pesce spada e melanzane , passando per calamari ripieni e cozze gratinate al lime .

: dal alle delicate , passando per e . Antipasti di terra : gustose polpettine di fassona al timo , parmigiana della tradizione , involtini di speck e gorgonzola e molto altro.

: gustose , , e molto altro. Primi piatti : risotto ai frutti di mare, paccheri con cernia e datterino, lasagna alla bolognese e mezze maniche con funghi e guanciale.

: risotto ai frutti di mare, paccheri con cernia e datterino, lasagna alla bolognese e mezze maniche con funghi e guanciale. Secondi piatti: per gli amanti del mare, ricciola a bassa temperatura con crema di patate silane e mandorle tostate; per chi preferisce la terra, arrosto di vitello con patate al forno.

Un menu che celebra l’eccellenza della cucina natalizia, accompagnato dall’atmosfera calda e accogliente che solo Biondo sa offrire.

Prenotate il vostro tavolo e regalatevi la magia del Natale

Non è un caso che Biondo sia diventato un’icona a Reggio Calabria. Oltre alla qualità del suo street food d’autore e delle pizze gourmet, questo locale sa sempre come sorprendere i suoi clienti. Il Natale non sarà solo buon cibo, ma anche musica, allegria e quella sensazione di “sentirsi a casa” che solo i luoghi del cuore sanno regalare.

Non rischiate di perdervi questi appuntamenti: le serate si preannunciano un vero successo, e i tavoli vanno a ruba! Per prenotare chiamate subito il 3473889450 o lo 0965612839 e assicuratevi un posto in prima fila per festeggiare insieme.

“Il Natale è sempre più Biondo!”