Reggio, tutto pronto per ‘Mediterranean Wellness’: 4 giorni all’insegna del benessere

La città di Reggio Calabria si prepara a vivere quattro giornate all’insegna del benessere, della cultura e dello spettacolo con la XII edizione della Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi. L’evento, ormai appuntamento fisso del calendario estivo reggino, prenderà il oggi, 5 settembre 2024, presso la suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”.Organizzato dalla TxT Cooperativa Sociale, afferente al Sistema A.C.U. “Azione Cristiana Umanitaria” (un sistema socio-lavorativo fondato dal Missionario cristiano Gilberto Perri) e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del programma Estate Reggina 2024, l’evento è realizzato con il contributo della Regione Calabria attraverso l’iniziativa “Calabria Straordinaria: il Futuro del Turismo” – PAC Calabria 2014-2020 – Fondo Unico Nazionale Turismo – Funt.

Tantissimi gli appuntamenti importanti che si susseguiranno nelle 4 giornate dell’evento!

La prima giornata si aprirà con un evento dedicato ai fan di Giuseppe Garibaldi: presso lo stand del quotidiano online VeritasNews24, sarà possibile incontrare l’ex concorrente del Grande Fratello, per un esclusivo Meet & Greet. Un momento speciale per tutti coloro che desiderano conoscere da vicino questo celebre personaggio. La serata proseguirà con il Casting “Rhegium Revelation: Talenti in Scena”, dove giovani talenti avranno l’opportunità di esibirsi e farsi notare da una giuria d’eccezione. Special guest della serata saranno Giuseppe Garibaldi e Michele Bruzzese, il giovanissimo talento di “The Voice Kids”. Sempre all’interno del Rhegium Revelation è previsto il Musical “Il Rock di Capitan Uncino” a cura della Asd The Sparkling Diamonds. La seconda serata si apre con un momento di profondo respiro culturale, che vedrà l’Arena accendersi con lo spettacolo teatrale “ILIOS – La città brucia”, portato in scena dalla Compagnia Teatrale “Ba17” a cura dell’Associazione Calabria dietro le Quinte. Un’opera suggestiva e coinvolgente che ripercorre le vicende dell’Iliade attraverso una messa in scena di grande impatto visivo ed emotivo. Gli appassionati di storia e cultura non mancheranno all’approfondimento curato dal Prof. Riccardo Partinico, presidente della SGS Fortitudo 1903 e docente di Scienze Motorie. Il seminario, intitolato “Pericle e Temistocle, eroi senza tempo”, esplorerà in modo inedito i Bronzi di Riace, analizzandone la postura, la gestualità e l’ipertrofia muscolare, per svelarne la presunta identità e il vissuto muscolare. Sabato mattina e domenica mattina vi aspettano tantissime attività Fitness coordinate da Angelita Racco, direttore tecnico dell’iniziativa; le attività di sport e fitness partiranno dal pomeriggio di giovedi per tutti e quattro i pomeriggi dalle 16:00 alle 20:00.

Nella serata di sabato, importantissimo sarà l’appuntamento con la Salute grazie al seminario “STAKEOLDERS DELLA SALUTE A CONFRONTO” organizzato dall’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria.

Importante anche il Salotto Culturale di VeritasNews24: il dibattito, intitolato “Miti e giustizia: tra corruzione e legalità“, vedrà la partecipazione del Prof. Daniele Castrizio, esperto di numismatica dell’Università degli Studi di Messina, e sarà moderato dal Direttore di VeritasNews24, Cesare Minniti.

Da non perdere l’incontro con Joey & Rina! I due artisti super virali di Tik Tok saranno presenti per un Meet & Greet presso lo stand del quotidiano online VeritasNews24, pronti a incontrare e salutare tutti i loro fan per poi lanciarsi in esibizioni di danza e animazione insieme al pubblico.

Tante le esibizioni delle più rinomate scuole di danza di Reggio Calabria, che porteranno in scena coreografie di grande bellezza ed emozione.

Domenica, a partire dalle ore 20:30, la chiusura dell’evento sarà affidata al talento comico di Gennaro Calabrese, che con il suo spettacolo garantirà un finale di risate e divertimento.

Vi aspettiamo numerosi all’Arena dello Stretto per vivere insieme questa straordinaria esperienza, unendo divertimento, cultura e benessere sotto il cielo stellato di Reggio Calabria.