Estate Reggina, a Palazzo San Giorgio la presentazione di ‘Mediterranean Wellness’

La TxT Cooperativa Sociale, è lieta di invitare la stampa e il pubblico alla conferenza stampa di presentazione della XII Edizione dell’evento “Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi“, che si terrà sabato 31 agosto alle ore 11:00 presso la Sala Lampadari del Comune di Reggio Calabria.

L’evento, organizzato dalla cooperativa sociale TxT, rientra nel programma dell’Estate Reggina 2024 promosso dal Comune di Reggio Calabria ed è realizzato con il contributo della Regione Calabria nell’ambito dell’iniziativa strategica “Calabria Straordinaria: il Futuro del Turismo” – PAC Calabria 2014-2020 – Fondo Unico Nazionale Turismo – Funt.

Un attesissimo appuntamento dedicato alla promozione del benessere in tutte le sue forme, con un focus particolare su sanità, cultura, fitness, solidarietà, estetica, danza e musica.

Tra le numerose novità di quest’anno si prevede la realizzazione di un seminario organizzato in dall’Ordine dei Fisioterapisti della Calabria, dedicato a un tema di grande attualità: l’abuso di professione. L’evento ospiterà esperti di spicco nel campo della fisioterapia e della medicina, che condivideranno le loro conoscenze e approfondiranno le problematiche legate a questa delicata questione. Si tratta di un’occasione da non perdere per i professionisti del settore e per chiunque desideri approfondire un argomento di fondamentale importanza per la tutela della salute pubblica.

La Mediterranean Wellness 2024 si preannuncia un’edizione straordinaria, ricca di ospiti speciali e iniziative uniche. Tra queste, il casting “Rhegium Revelation: Talenti in Scena”, che darà voce e risalto ai giovani talenti della nostra terra, offrendo loro la possibilità di esibirsi nella suggestiva Arena dello Stretto. Un’iniziativa innovativa che rappresenta una vetrina prestigiosa per i giovani artisti del territorio e che vedrà la partecipazione di artisti emergenti calabresi come Giuseppe Garibaldi, ex concorrente del Grande Fratello, e anche il giovanissimo Michele Bruzzese, che ha incantato i giudici di “The Voice Kids” su RaiUno. E’ possibile iscriversi al casting fino al 31 agosto 2024: info e regolamento sul sito della TxT Cooperativa Sociale.

La TxT è una cooperativa afferente al Sistema A.C.U. (Azione Cristiana Umanitaria) un sistema socio-lavorativo fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri, e da anni si impegna nel sostenere lo sviluppo sociale e lavorativo del territorio, offrendo alla comunità iniziative di grande valore come questo evento. In occasione di questa edizione, sarà inoltre consegnato il prestigioso Premio Gilberto Perri, un riconoscimento dedicato alla memoria di uno dei padri fondatori della socialità di giustizia. Questo premio sarà assegnato a personalità che si sono distinte nel promuovere valori di giustizia sociale e impegno verso il prossimo e la propria.

Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi è un evento che unisce spettacolo, cultura e benessere, regalando al pubblico un’esperienza memorabile. Vi invitiamo a partecipare numerosi alla conferenza stampa per svelare tutti i dettagli e le sorprese che abbiamo in serbo per voi!

Per ulteriori informazioni seguici sui social:

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/txtcoop

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/txt_soc_coop_soc/