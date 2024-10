Tutto pronto per il “Premio d’Arte Nazionale Città Metropolitana di Reggio Calabria”

Domani, Martedì 17 aprile alle ore 9.30 presso la sala “Saverio Strati” del Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” in via E.Cuzzocrea, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del “Premio d’Arte Nazionale Città Metropolitana di Reggio Calabria”.

Una interessante manifestazione culturale promossa dalla Galleria d’Arte “SerArt” in collaborazione con l’Associazione Culturale “Meissa” e patrocinata dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria alla quale presenzieranno, in rappresentanza dei due Enti, anche l’assessore alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico del comune reggino, Irene Calabrò, ed il delegato alla cultura della Città Metropolitana, Filippo Quartuccio.

Il prestigioso premio, nato con l’aspirazione di valorizzare la cultura artistica in ogni sua forma espressiva, si propone, come peculiare obiettivo, quello di creare un dialogo sempre più autorevole e influente nel mondo dell’arte contemporanea; un concorso nazionale che premierà artisti operanti in diverse categorie come pittura, scultura, fotografia e grafica che avranno la possibilità di esporre la propria arte presso le sale dello storico Castello Aragonese.

A fare gli onori di casa sarà la direttrice del Palazzo della Cultura, AnnaMaria Franco, che modererà l’evento, al quale interverranno: Paolo Serraino, Gallerista e Presidente dell’ Associazione Culturale Serart, Filippo Quartuccio, Consigliere Metropolitano, Irene Calabró, assessore del Comune di Reggio Calabria, Antonella Aricò, curatrice dell’evento e vicepresidente dell’Associazione Culturale Meissa, Antonio G. Marino e Giuseppe Polito sostenitori del Premio.

La cerimonia di inaugurazione dell’evento si terrà Domenica 22 Aprile 2018 alle ore 16.30 presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria e le opere dei 60 artisti provenienti da tutta Italia saranno fruibili gratuitamente a tutti i cittadini dal 22 al 29 Aprile 2018 – dal martedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

L’invito a presenziare all’evento è rivolto a tutte scuole di ogni ordine e grado, alle Fondazioni, Associazioni, Musei e tutti coloro che intendono garantire un produttivo dialogo ed una forte sinergia che dia slancio e voce a nuove realtà territoriali.