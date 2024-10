Tutto pronto per “S’INTESI” la tre giorni di sport, arte, cultura sul lungomare di Reggio

Tre giorni di dibattiti, concerti, incontri, spettacoli, forum, sport, arte, cultura. Si terrà dal 24 al 26 agosto, sul Lungomare Italo Falcomatà, nell’area della stazione Lido, la tre giorni civica promossa dalle associazioni Reset e La Svolta, insieme alle realtà più attive e presenti sul territorio della Città di Reggio Calabria.

Un evento estivo, composito e variegato, che si pone l’obiettivo di rappresentare l’anello di congiunzione ideale tra il lavoro promosso dall’Amministrazione Falcomatà ed il territorio, mettendo insieme le migliori energie presenti in Città e rappresentando la Sintesi del lavoro svolto e del cammino ancora da compiere per la Città di Reggio Calabria nel suo percorso di rinascita.

“S’INTESI” il titolo dell’iniziativa, “il villaggio delle idee per una Città che cambia”, vuole rappresentare un punto di incontro e di confronto uno spazio per fare il punto sul lavoro svolto, sui passi in avanti, sui risultati raggiunti, ma anche un nuovo punto di partenza rispetto le sfide che attendono la Città nei prossimi anni.

Protagonista assoluto della tre giorni sarà il territorio, con il coinvolgimento delle realtà più attive nei diversi settori in cui in questi anni, si è dispiegato il lavoro dell’Amministrazione comunale. Dallo sviluppo dei centri collinari alla difesa del suolo, dall’ambiente alle politiche sociali, allo sport, con le diverse sinergie attivate con le compagini sportive professionistiche e di base. Ed ancora cultura, turismo, marketing territoriale, lo sviluppo dei quartieri con la rigenerazione dei ghetti urbani, il lavoro e la riorganizzazione delle società pubbliche, l’operazione i diversi progetti in campo nel settore dei lavori pubblici, le opere concluse, i cantieri in corso, i progetti che saranno avviati nei prossimi mesi. S’intesi sarà dunque un intreccio virtuoso, un luogo di incontro tra le istituzioni e le realtà che operano sul territorio, un’agora per condividere analisi, idee e progetti. S’intesi è il villaggio delle idee per la Reggio che cambia.

Il villaggio, allestito sul Lungomare Falcomatà, si comporrà di un’area FORUM, animata già da metà pomeriggio, con incontri, presentazioni, discussioni tematiche con ospiti istituzionali, amministratori, associazioni datoriali e di categoria e con i rappresentanti delle associazioni, comitati di quartiere, delle realtà di base più attive sul territorio; un’area SPETTACOLI, attiva dal tramonto in poi, dove si svolgeranno rappresentazioni, cabaret e concerti; un’area SPORT dove sarà possibile organizzare minitornei e attività sportive destinate soprattutto ai più piccoli; un’area LUDOTECA con uno spazio dedicato ai bambini e l’assistenza di un’equipe di animatori; un’area FOOD, con l’allestimento di uno street bar, dove si terranno degustazioni per la promozione dei prodotti tipici del territorio; un’area ARTE con esposizioni e mostre di pittura e fotografia; un’area ESPOSIZIONI che comprenderà gli stands informativi e commerciali delle migliori attività imprenditoriali del territorio.

Il programma dei tre giorni, che sarà presentato nel dettaglio in una conferenza stampa prevista per giovedi 23 agosto, prevede una fitto calendario di appuntamenti che renderà vivo e partecipato il villaggio durante tutta la giornata.

Al mattino sono previste attività sportive e forum con i media, attività ludiche e culturali, in linea con il programma di promozione territoriale che coinvolge le migliori energie presenti nel comprensorio metropolitano: associazioni, comitati, aziende ed operatori commerciali saranno protagonisti di incontri ed attività.

Nel pomeriggio sarà aperta l’area dibattiti con incontri tematici, ai quali prenderanno parte ospiti istituzionali, autorevoli rappresentanti delle Amministrazioni comunale, metropolitana e regionale, studiosi ed esperti dei settori che costituiscono il mosaico delle politiche di governo per il rilancio del territorio. Nel frattempo, nell’area bimbi e nell’area sport, inizieranno le attività dedicate ai più piccoli, con animazione, lettura di favole e giochi istruttivi. Spazio anche per l’arte, la scultura e la fotografia, con l’allestimento di mostre temporanee e illustrazioni di artisti del territorio.

In serata sarà attiva l’area Food con degustazioni ed accompagnamento musicale e talk mentre nell’area spettacoli, alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, andranno in scena le presentazioni delle squadre professionistiche della Città, la Viola Basket e la Reggina Calcio, e le esibizioni di gruppi musicali e spettacoli comici fino a tarda notte.