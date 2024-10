La proposta ironica e impossibile di Bandecchi che coinvolge anche la Reggina

Si diverte il presidente della Ternana Stefano Bandecchi che, ovviamente, da tempo non ha mantenuto la promessa di non parlare di calcio per tutta la stagione, esaltato dalla straordinaria vittoria in rimonta a Benevento della sua Ternana e la conquista del primo posto in classifica, sul proprio profilo Instagram lancia la proposta impossibile, ripresa da calciofere: “Diciamoci la verità. Mica possiamo sempre occuparci di calcio e stare qui a perdere tempo! Allora, una volta per tutte, mettiamoci d’accordo. Fa male, guardare sempre il calcio. E allora, io faccio una proposta, seria e fatta con equilibrio. Basta! Il campionatodi serie Bfinisce adesso. E basta. Così, uno stress in meno. Spero che siate d’accordo con me. Almeno, a Terni. Ecco – dice Bandecchi – che la mia idea ha subito trovato adesioni. Alcuniamici di Reggio Calabria sono d’accordo a far finire il campioanto di serie B adesso. E già siamo due squadre, a volerlo. Grazie, a Reggio Calabria. Il fatto che anche lì siano d’accordo, mi consola” (ride).

