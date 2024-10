Calabria: Giannetta (FI) presenta Proposta di Legge istitutiva del Registro Regionale dei Pazienti Diabetici

E’ stata illustrata ieri mattina, in prima lettura, presso la Commissione Sanità del Consiglio regionale della Calabria la Proposta di Legge del Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI) istitutiva del Registro Regionale dei Pazienti Diabetici in Calabria (RRDC).

“Il diabete è una malattia con un’altissima incidenza nella popolazione calabrese – dichiara Giannetta – e i dati sono in crescita e ci preoccupano. In Calabria l’8,5% della popolazione si dichiara affetta da diabete. Si tratta – continua il consigliere – di uno fra i dati più elevati in Italia.