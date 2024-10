Gambarie, la proposta per ‘istituire un premio internazionale per i giornalisti che descrivono il territorio’

Si è svolto un incontro tra numerose associazioni culturali reggine e il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, dr Francesco Malara, insieme agli amministratori comunali e alla responsabile della Consulta giovanile Mimma Vitale. L’evento, organizzato dalla giuria del concorso nazionale Poesia per la pace, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle associazioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria per delineare un programma culturale per Santo Stefano in Aspromonte, Mannoli e Gambarie. La vicinanza della “montagna di Reggio” sarà accorciata con l’apertura del terzo lotto della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie, portando Gambarie al centro di iniziative culturali di richiamo.

Proposte culturali per valorizzare Gambarie e il territorio aspromontano

L’offerta da presentare dovrà essere variegata per intrattenere residenti, amanti della montagna e nuovi visitatori. Gambarie, capitale turistica dell’Aspromonte, punta a diventare un riferimento culturale, con un pacchetto che includa i paesaggi aspromontani come elemento propulsivo dell’offerta turistico-culturale.

Durante l’incontro, i partecipanti hanno espresso solidarietà al sindaco Malara per il recente episodio criminale subito, ribadendo il sostegno alla visione di un futuro basato su sviluppo economico, sociale e culturale. Tra le proposte emerse: eleggere Gambarie “borgo della poesia”, istituire i venerdì estivi letterari, rendere stabile il concorso nazionale Poesia per la pace e aprirlo agli studenti, organizzare una giornata dedicata alla canzone folk, e istituire un concorso nazionale di giornalismo per raccontare il territorio aspromontano.

La cultura come valore aggiunto per il territorio

Gambarie ha accolto numerosi poeti calabresi nelle edizioni del concorso Poesia per la pace, con l’ultima edizione che ha visto la partecipazione di 83 poeti. Scrittori, poeti e attori di rilievo come Padre Giuseppe Sinopoli, Marina Neri, Francesca Neri e Gioacchino Criaco hanno animato il panorama culturale della montagna reggina, consolidando la reputazione di Santo Stefano, Mannoli e Gambarie come modello culturale da seguire.