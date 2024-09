Consegnato il premio 'Poesia per la pace' al musicista Mario Taverriti

Nel ricevere il riconoscimento, il compositore reggino ha citato il Papa: "La musica è una via aperta per la pace"

Premio speciale al musicista, compositore, reggino Mario Taverriti, impegnato come tanti altri poeti e artisti reggini a cantare – spesso inascoltati – inni di pace. Gli intellettuali e il mondo della cultura non riescono a fare squadra, si alza sporadicamente qualche appello isolato e a volte strumentale di qualche autore, ma poi buio assoluto. Solo il Papa costantemente affronta il drammatico problema che affligge l’umanità, ma l’ignavia e l’assoluta rassegnazione la fanno da padrona. Il maestro Taverriti ha partecipato con le sue musiche a tanti eventi che si appellano alla pace, ma il percorso è difficile in quanto il mondo culturale calabrese, terra d’amore e d’accoglienza, ha una atavica sudditanza psicologica nei confronti degli intellettuali delle altre zone del Paese. Si aspettano sempre gli indirizzi che dettano i grandi gruppi editoriali e gli scrittori di tendenza. Non è così che il Mezzogiorno può farsi sentire!

Venuto a mancare Camilleri e scomparsa prematuramente Michela Murgia, si aspetta con ansia deleteria l’arrivo di qualche cavallo di razza per sentirsi dire costantemente: “non pensavamo che a Reggio Calabria foste così”. E allora, anche il maestro Taverriti, che ultimamente ha musicato una poesia di padre Giuseppe Sinopoli, sostiene “che sicuramente la responsabilità è soprattutto nostra, in quanto evidentemente non sappiamo narrare correttamente la realtà nella quale viviamo con i tanti fermenti culturali che quotidianamente ci avvolgono”.

Un gruppo di artisti e poeti di Reggio con le loro continue azioni intendono smuovere le coscienze del mondo della cultura, oggi inspiegabilmente assente nel dibattito sul drammatico tema della pace e intendono invitare gli intellettuali ad uscire allo scoperto e assumersi la responsabilità per un impegno civile.

Mario Taverriti, nel ricevere il meritato riconoscimento offerto dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte, guidato dal sindaco Francesco Malara e dagli organizzatori della “giornata della pace”, ha citato S.S. Papa Francesco il quale ha detto: La musica è una via aperta per la pace”. Ed è proprio così, l’hanno dimostrato l’israeliana Noa e la palestinese Miriam Toukan che insieme stanno facendo dei concerti per urlare al mondo “PACE”, lo stesso urlo che con la sua magnifica musica il maestro Taverriti, eccellenza di Reggio Calabria, divulga nei suoi magnifici concerti che non hanno nulla da invidiare a tanti blasonati musicisti che si fanno spazio solo con insulti e provocazioni diffondendo messaggi divisivi e altamente diseducativi.