Prosegue il “viaggio letterario” dalla Calabria verso la Grecia

Dopo il grande successo del primo corso gratuito di lingua e cultura ellenica dal titolo “Viaggio in Grecia”, promosso dal Centro Ellinomatheia tra ottobre e dicembre 2018, con la sponsorizzazione della società greca Superfast Ferries – primaria compagnia di navigazione che collega l’Italia con la Grecia – adesso il “viaggio” continua verso una meta nuova.

Infatti in questa seconda parte il “Viaggio in Grecia” accompagnerà i partecipanti alla Certificazione Linguistica Internazionale Livello A1 di Neogreco.

Sarà possibile ricevere la certificazione attraverso un corso della durata di 40 ore, strutturato appositamente per il raggiungimento dell’obiettivo.

A partire dal 4 febbraio 2019 e sempre grazie alla generosa sponsorizzazione della compagnia ellenica Superfast Ferries, quindici dei partecipanti della prima fase proseguiranno con opportuni approfondimenti lo studio della lingua ellenica, preparandosi per gli esami di certificazione linguistica.

Questi si terranno dal 21 al 23 maggio 2019, presso il Centro d’Esame autorizzato del Centro Linguistico d’Ateneo Dante Alighieri di Reggio Calabria.

Il Centro Ellinomatheia ringrazia l’Assessorato alle Minoranze Linguistiche della Città di Reggio Calabria per la preziosa collaborazione, oltre che per la gentile concessione del patrocinio morale, e per aver accolto con grande entusiasmo anche questo progetto.